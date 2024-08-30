Движение по какому из направлений не запрещено? Тест на знание ПДД

Правила дорожного движения являются основой безопасности на дороге. Они определяют, как должны вести водители, пешеходы и другие участники дорожного движения.

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Как и любая информация ПДД могут со временем забываться. Поэтому auto_pdr.ua поделился интересной задачей, которая напомнит одно из основных правил.

По какому направлению водителю синего автомобиля можно двигаться?

А. Только по направлению 1;

Б. Только по направлению 2;

В. По направлениям 1 и 2.

Дорожные знаки играют немаловажную роль в обеспечении бесперебойного и безопасного движения. Однако важно знать не только их общее значение, но и учитывать их расположение и помнить исключения из правил.

На картинке изображен нерегулируемый перекресток, так что водителю синего авто нужно руководствоваться именно дорожными знаками. Для начала посмотрите на знак 2.1.

Он указывает на то, что автомобиль находится на второстепенной дороге и должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Кроме того, мы видим знак 3.23.

Он запрещает поворот налево, но одновременно не запрещает разворот. Его действие распространяется только на перекресток и другие места, перед которыми установлен знак.

Правильный ответ

Поскольку знак 3.23 не запрещает разворот и его действие распространяется только на первый перекресток, правильный ответ В. Водитель синего авто может двигаться по обеим траекториям.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую и запутанную задачу по ПДД о повороте на регулируемом перекрестке.

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