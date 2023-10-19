Доступные б/у авто для души: список лучших машин, которые почти не ломаются

Специалисты назвали лучшие доступные б/у авто для души. Эти машины почти не ломаются, при этом с легкостью порадуют спортсмена, который живет почти в каждом водителе.

Главное, не нарушать скоростные лимиты. Но эти автомобили из списка к тому же дарят эстетическое наслаждение. Поэтому не всегда обязательно разгоняться, чтобы дать всем понять – это действительно особенная машина. Вдобавок эти модели приятно радуют надежностью за небольшую цену. Список составили в HotCars.

Лучшие спортивные б/у автомобили по низкой цене:

Ford Mustang EcoBoost (2017); Pontiac Solstice GXP (2009); BMW 228i (2015); Nissan 350Z (2008); Hyundai Genesis Coupe (2015); Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ (2013); BMW Z4 3.0i (2007); Audi TT (2008); Mazda MX-5 (2008); BMW 328i (2008).

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Самым надежным б/у спорткаром выбрали Ford Mustang. При этом не стоит смотреть на дорогие и менее надежные варианты с классическим 5-литровым V8. Мотор EcoBoost на четыре цилиндра обеспечивает достаточную динамику, надежность и экономичность.

Внизу списка – BMW 328i. Элегантное купе, несмотря на возраст, все еще выглядит отлично. За надежность отвечает знаменитый двигатель, а в салоне владелец обнаружит множество опций и качественную отделку.

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