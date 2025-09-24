Доступного соперника Nissan Leaf от Chevrolet показали в новом виде

Новый доступный электрокар Chevrolet Bolt 2026 модельного года уже готов к премьере. Долгожданный автомобиль станет соперником Nissan Leaf 3 поколения. Американский EV показали в новом виде.

Видео дня

Производитель пока неспеша раскрывает секреты нового Chevrolet Bolt 3 поколения. Тем временем на канале TALKWHEELS показали вариант дизайна автомобиля. Это попытка угадать внешность машины, которую готовят к премьере.

Недавно стало известно, что модель Chevrolet Bolt получит литий-железо-фосфатные (LFP) батареи CATL китайского производства. Однако в дальнейшем производство аккумуляторов планируют наладить в США.

Скоро автомобиль отправят в полноценное производство на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Модель опять станет практичным и доступным EV. Фактически, новая машина является глубокой модернизацией хетчбэка прошлого поколения.

Премьера Chevrolet Bolt 3 поколения состоится до конца 2025 года. А в продажу долгожданный бюджетный электромобиль отправится в 2026-м как машина 2027-го модельного года.

Ранее в руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый экономичный кроссовер Toyota.