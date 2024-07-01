Доступная модель Mazda "для души" станет еще круче: что известно о машине

Родстер Mazda MX-5 – настоящая машина "для души". Современные водители ценят эту яркую модель за управляемость и скорость. При этом подобных доступных машин в сегменте спорткаров почти не осталось. Тем временем производитель сделает модель еще круче.

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Mazda MX-5 35th Anniversary Edition – новая особая модификация модели. По информации Motor1, японский автопроизводитель официально подтвердил появление этой спецификации в честь 35-летия родстера.

Спорткар получит специальный цвет кузова, особую отделку салона, новые колесные диски, модернизированные тормоза и детали подвески. Интересно, что в компании не готовят ограниченный тираж для особой модели. Решили предлагать машину определенное количество времени, поэтому ее сможет купить каждый.

Недавно родстер Mazda MX-5 показали в модернизированном виде для 2024 года. После обновления спорткар стал современнее.

В ходе аккуратного рестайлинга снаружи дизайнеры изменили светотехнику. Изменились передние фары и задние фонари. В салоне Mazda MX-5 2024 модельного года слегка переработали переднюю панель и установили увеличенный монитор обновленной мультимедийной системы.

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