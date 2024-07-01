Сколько стоят в Украине самые популярные китайские автомобили. Цены и фото

Несмотря на то, что китайские автомобили на украинском рынке чувствуют себя не слишком комфортно, а продажи в последнее время снижаются, в бюджетном сегменте они достаточно популярны. Покупателей привлекают низкие цены.

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OBOZ.UA выяснил, сколько стоят в Украине самые популярные китайские автомобили. Как всегда в случае с такими машинами, они намного доступнее соперников от других брендов.

Всего в мае украинцы купили 697 новых китайских автомобилей и 234 машины с пробегом. Общий спрос снизился на 22% в сравнении с апрелем 2024 года. В лидерах – Volkswagen ID.4, Honda M-NV, Nissan Ariya, BYD Song Plus и Chery Tiggo 4 Pro. Сколько они стоят?

Volkswagen ID.4

Этот кроссовер лидером статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.4 – от 24 000 долларов.

Honda M-NV

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Цена Honda M-NV – от 20 000 долларов.

Nissan Ariya

Стильно выглядит, хорошо едет и предлагает достойное оснащение. Покупателям нравится. Цена Nissan Ariya – около 24 000 долларов.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

Chery Tiggo 4 Pro

Немолодой бензиновый кроссовер компания Chery часто обновляет, чтобы поддерживать актуальность. В Украине цена Chery Tiggo 4 Pro остается низкой – от 18 000 долларов.

Как видим, среди самых популярных моделей только две принадлежат китайским брендам. Остальные производят в КНР, поэтому когда они попадают в Украину, фиксируются именно как китайские машины.

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