Бюджетный кроссовер Hyundai 2025 года показали в подробностях. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года отправился в продажу как стильный, современный и доступный электрический автомобиль нового формата. Машину показали в подробностях в сети.

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Ожидалось, что модель назовут Hyundai Casper Electric, ведь именно на основе Casper построили новинку. Но имя модели отличается в зависимости от рынка. В подробностях машину показывает Autogefühl.

Бюджетная модель почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster – около 22-24 тысяч евро за базовый вариант (в зависимости от рынка). Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

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