Не умела управлять: Верховный суд оправдал виновницу смертельного ДТП

Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал женщину, которая села за руль автомобиля и сбила насмерть прохожую, поскольку та не умела управлять транспортным средством.

Соответствующее положение содержит постановление суда от 12 ноября 2019 года №234/14062/16-к. Об этом в Facebook сообщает Альянс правовых сил.

Так, решение кассационной инстанции свидетельствует: можно ехать за рулем автомобиля, но при этом не управлять им. В подобном случае при ДТП исполнявший роль водителя не будет субъектом уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Верховный суд оправдал женщину за смертельное ДТП Альянс правовых сил

Женщину обвиняли в том, что она, будучи пьяной и не имея водительского удостоверения, села на водительское место автомобиля Dacia Sandero. Он был припаркован перед выездом из гаража. Осужденная запустила двигатель и наехала на другую женщину, прижав ее к стенке гаража. Последняя погибла на месте от травм.

Виновница ДТП уверяла, что она не представляла, как работает автомобиль, и только повернула ключ в замке зажигания, чтобы включить магнитолу по чьей-то подсказке. То, что автомобиль тронулся с места, стало для нее неожиданностью.

Владелец автомобиля рассказал в суде, что он остановил машину возле гаража, оставил ее незапертой с ключом в замке зажигания и с включенной первой передачей. В результате следственного эксперимента было установлено, что автомобиль Dacia Sandero с включенной первой передачей начинает движение после поворота ключа в замке зажигания без нажатия на педаль газа.

Верховный суд оправдал женщину за смертельное ДТП kolobok.ua

По решению Верховного суда, само причинение вреда автомобилем не является определяющим для квалификации деяния по статье 286 УК. Субъектом уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК, может быть только лицо, управляющее транспортным средством, то есть действующее осознанно и целенаправленно. Обвиняемая же не знала, как это делать, и фактически не управляла транспортным средством.

В результате дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а осужденная освобождена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд своим решением постановил, что пешеход обязан компенсировать ущерб, нанесенный в случае его виновности в ДТП.

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