В Украине представили новый BMW X6 2020: фото, характеристики, цены

Компания BMW Украина вывела на наш рынок новый кроссовер – X6 2020. Презентация модели состоялась на минувших выходных в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Украину BMW X6 третьего поколения (G06) приехал в трёх версиях – X6 xDrive 40I, X6 M50I, X6 xDrive 30d и X6 M50d. При этом доступен автомобиль в двух пакетах – M Sport и M Performance. Самый дешевый X6 обойдется чуть больше чем в 2,3 млн грн, а самый дорогой – в почти 2,9 млн.

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 поколения G06, как и его предшественник, является купеобразным кроссовером, однако он унаследовал все "последние достижения" от обычного кроссовера BMW X5 последнего поколения. Официально новинку представили летом 2019-го, и вот теперь , спустя полгода, она приехала к украинским дилерам.

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

В сравнении с предшественником BMW X6 G06 предлагает более спортивный и "злой" внешний вид (обращают на себя внимание острые линии, разъединенный спойлер, укрупнённая радиаторная решетка), увеличенные размеры (4935 х 2004 х 1696 мм), измененный салон (в духе того же X5, с цифровой приборкой и экраном мультимедиа на 12,3 дюйма), а также расширенный список электронных ассистентов (уже в "базу" включены функции обнаружения слепых зон, предупреждения о выходе из полосы движения, столкновении сзади, плюс имеются четырехзонный климат-контроль, держатели стаканов с подогревом/охлаждением, система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond с 20 динамиками и т.д.).

BMW X6 2020 в Украине - комплектации и цены Скриншот прайс-листа

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

Двигатели для нового BMW X6 – два бензиновых мотора (3,0-литровый мощностью 340 л.с. при 447 Нм и 4,4-литровый V8 на 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента) и пара дизелей (оба объемом 3.0 литра, но с разной отдачей –на 265 л.с./457 Нм и 400 л.с./760 Нм). Все силовые установки состыковываются с 8АКПП. Со старшим бензиновым мотором купеобразный кроссовер ускоряется до "сотни" за 4,1 сек и развивает максимальную скорость в 250 км/ч, а с дизелем эти показатели составляют 5,2 сек и 230 км/ч соответственно.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в BMW объяснили, как название их марки произносится на разных языках.

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