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3 февраля • обновлено в 14:37
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В Украине представили новый BMW X6 2020: фото, характеристики, цены

1.1т
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Компания BMW Украина вывела на наш рынок новый кроссовер – X6 2020. Презентация модели состоялась на минувших выходных в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Украину BMW X6 третьего поколения (G06) приехал в трёх версиях – X6 xDrive 40I, X6 M50I, X6 xDrive 30d и X6 M50d. При этом доступен автомобиль в двух пакетах – M Sport и M Performance. Самый дешевый X6 обойдется чуть больше чем в 2,3 млн грн, а самый дорогой – в почти 2,9 млн.

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

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BMW X6 2020 поколения G06, как и его предшественник, является купеобразным кроссовером, однако он унаследовал все "последние достижения" от обычного кроссовера BMW X5 последнего поколения. Официально новинку представили летом 2019-го, и вот теперь , спустя полгода, она приехала к украинским дилерам.

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

BMW X6 2020 в Украине

В сравнении с предшественником BMW X6 G06 предлагает более спортивный и "злой" внешний вид (обращают на себя внимание острые линии, разъединенный спойлер, укрупнённая радиаторная решетка), увеличенные размеры (4935 х 2004 х 1696 мм), измененный салон (в духе того же X5, с цифровой приборкой и экраном мультимедиа на 12,3 дюйма), а также расширенный список электронных ассистентов (уже в "базу" включены функции обнаружения слепых зон, предупреждения о выходе из полосы движения, столкновении сзади, плюс имеются четырехзонный климат-контроль, держатели стаканов с подогревом/охлаждением, система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond с 20 динамиками и т.д.).

BMW X6 2020 в Украине - комплектации и цены

BMW X6 2020 в Украине - комплектации и цены

Скриншот прайс-листа

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

Двигатели для нового BMW X6 – два бензиновых мотора (3,0-литровый мощностью 340 л.с. при 447 Нм и 4,4-литровый V8 на 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента) и пара дизелей (оба объемом 3.0 литра, но с разной отдачей –на 265 л.с./457 Нм и 400 л.с./760 Нм). Все силовые установки состыковываются с 8АКПП. Со старшим бензиновым мотором купеобразный кроссовер ускоряется до "сотни" за 4,1 сек и развивает максимальную скорость в 250 км/ч, а с дизелем эти показатели составляют 5,2 сек и 230 км/ч соответственно.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в BMW объяснили, как название их марки произносится на разных языках.

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Автор
Валентин Петров
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