Peugeot Rifter: партнер на все случаи жизни

В 2018 году в семействе Peugeot появился новый персонаж по имени Rifter. Что он из себя представляет разбиралась команда АвтоОбоза.

Peugeot Rifter ведет свою родословную от коммерческого фургона Partner

Итак, начнем с имени. В компании решили разделить грузовые и пассажирские модификаций популярной модели Partner и придумали для последних звонкое имя Rifter. В компании не объясняют этимологии данного слова, но определенный смысл в нем все-таки есть. В английском глагол to rift обозначает "расщеплять, раскалывать", а добавление суффикса "-er" преобразует процесс в соответствующее существительное…

Peugeot Rifter получил привлекательній дизайн, причем, от Partner его легко отличить по защитному обвесу

В кроссоверном стиле

В компании с энтузиазмом взялись за дизайн нового представителя семьи Peugeot. Отличить Rifter от Partner не составит труда по защитному пластиковому обвесу по всему периметру кузова в кроссоверном стиле. А комплектация Allure отличается также иным передним окрашенным бампером, наличием рейлингов на крыше и зеркалами в цвет кузова.

Если весь груз не поместился, можно воспользоваться рейлингами на крыше

Наша тестовая версия Rifter представляет собой удлиненную модификацию L2 с увеличенной до 2975 мм (+190 мм) колесной базой. Независимо от размеров колесной базы, автомобиль может вмещать до 7 человек, включая водителя. Несмотря на солидную длину (у версии L2 – 4753 мм), управлять этим автомобилем не составляет никакого труда, а защитный обвес и солидный клиренс в 180 мм существенно облегчает передвижение по нашим дорогам.

Peugeot Rifter получил выразительные фары со светодиодными ДХО и функцией подсветки поворотов

Peugeot Rifter

Внешне машина выглядит строго и солидно. Но, к сожалению, на тестовой версии были базовые стальные 16-дюймовые колесные диски, несколько нарушавшие общую гармонию стиля. Но это не проблема, ведь за доплату в версии Allure можно заказать легкосплавные 16-дюймовые.

Peugeot Rifter

На семерых

Дизайн интерьера Rifter производит приятное впечатление. Несмотря на родственные связи с Partner, во всем чувствуется его пассажирская направленность и стремление угодить всем обитателям салона. Все сиденья индивидуальные, с возможностью трансформации.

Peugeot Rifter можно заказать как в 5-, так и в 7-местном исполнении

Обычно третий ряд предлагает достаточно мало комфорта, но в случае с Rifter это полноценные удобные кресла с достаточным расстоянием до спинок второго ряда. Кроме того, доступ к ним очень прост за счет того, что боковые кресла второго ряда складываются "в пол".

У длиннобазной версии на третьем ряду пассажирам не будет тесно

Сложенные сиденья второго ряда образуют почти ровную площадку для багажа

Салон Rifter можно легко трансформировать из пассажирского в грузовой. Каждое из кресел второго и третьего ряда складываются, а сиденья третьего ряда легко демонтируются. Например, при вылазке на природу их можно задействовать для пикника. А для перевозки длинномеров можно сложить еще и спинку переднего пассажирского кресла.

Сиденья третьего ряда можно или сложить, или полностью демонтировать и использовать для пикника

В зависимости от ваших потребностей в салоне можно перевозить от 1538 до 2693 литров поклажи. Кроме того, по всему салону есть множество отделений и отсеков для мелочей, включая два перчаточных ящика на приборной панели, вместительный бокс на трансмиссионном тоннеле, а также консоль над лобовым стеклом. Кстати, под приборной панелью есть удобный отсек для смартфона с беспроводной зарядкой.

В салоне Rifter множество разнообразных отделений для мелочей по всему салону

Есть ниша за центральным монитором

Есть отделение для багажа или документов над лобовым стеклом

Под водительским креслом есть небольшой выдвижной ящик

i-Cockpit

На самом деле, первое, на что обращаешь внимание, попав в салон Rifter, это приборная панель i-Cockpit и спортивный руль. На мой взгляд, это лучшее решение дизайна интерьера последних лет, а то что его органично адаптировали для Rifter заслуживает отдельной похвалы.

Панель приборов i-Cockpit и спортивный руль – фирменная "фишка" Peugeot

Peugeot Rifter

Центральная консоль немного развернута к водителю, а над ней гордо возвышается 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Все пространство от приборной панели до спинок передних сидений занимает внушительный по своим размерам бокс

Кроме того, на торцевой части этого бокса есть дефлекторы обдува для задних пассажиров с регулировками.

Боковые стекла снабжены электроприводом и шторками

Единственное, к чему можно придраться, так это блок управления климатом. Его сильно растянули в пространстве, в итоге к клавише управления скоростью обдува нужно тянуться, а кнопки включения рециркуляции и управления направлением потоков перекрываются рулем.

Выше скорость, меньше ям

В Украине для Rifter предлагается два варианта силовых агрегатов – 1,6-литровый HDi 92, работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой" либо 1,5-литровый BlueHDi, с которым трудится 8-ступенчатая автоматическая КП. Тестовая машина была в первом варианте, с 92-сильным дизельным мотором и МКП, а надо сказать, я остался очень доволен таким тандемом.

Peugeot Rifter демонстрирует отличную топливную экономичность: на трассе расход снизился до 5,2 л/100 км

Да, возможно кому-то покажется этого маловато, но для плотного городского потока этого достаточно. И даже если выбраться на скоростную трассу, этого мотора хватает, чтобы чувствовать себя комфортно. В городе тяговитый эластичный дизель раскрывает все свои достоинства. Во-первых, он уже при 900 об/мин готов предоставить до 80% крутящего момента, а к 1500 оборотам – все 230 Нм в вашем распоряжении. Во-вторых, он охотно готов простить ошибки в выборе передачи. В-третьих, расход даже по пробкам не выходит за 7,2 л на "сотню", а если трафик не плотный, то можно добиться уложиться в 6,5 л. Кстати, для неопытных пользователей на приборной шкале есть цифровые подсказки оптимальной передачи. "Механика" работает четко, хотя, конечно, от 6-й передачи я бы не отказался.

Несмотря на длину почти 4,8 м, Rifter очень маневренный в городе

Ходовые качества Rifter тоже порадовали. Не в последнюю очередь на комфорте сказалось то, что машина длиннобазная. За счет этого многие мелкие неровности остались без внимания. Да и с крупными препятствиями машина, несмотря на полузависимую заднюю подвеску, справляется достойно. А если ее еще и загрузить… Все-таки не забывайте, что Rifter создан на базе утилитарного Partner.

Управлять машиной – одно удовольствие. Легкий удобный руль, большие зеркала и камера заднего вида с несколькими режимами отображения позволяют забыть, что длина тестовой машины 4,8 метра. Выворота хватает даже с учетом большой базы.

Движение задним ходом облегчает камера заднего вида с динамическими линиями и несколькими видами

Да и к тормозам вопросов не возникло. Машина уверенно выполняет все команды водителя, но без излишнего рвения. Иногда на современных машинах стоит лишь прикоснуться к педали тормоза, как она уже встает "на дыбы", а за Rifter подобного замечено не было.

На бездорожье поможет фирменная система Grip Control с пятью режимами работы

Теперь несколько слов о "кроссоверной" составляющей. Помимо защитного обвеса и дорожного просвета на 180 мм в арсенале Rifter есть фирменная система Grip Control, которая позволяет менять настройки электронных помощников в зависимости от типа дорожного покрытия. Это, конечно, не полный привод, но с другой стороны, большинство покупателей приобретают кроссоверы с моноприводом.

Peugeot Rifter

Цены и комплектации

Peugeot Rifter способен удовлетворить самых требовательных покупателей. Помимо двух вариантов колесной базы, автомобиль предлагает два дизельных мотора и две коробок передач, а также два варианта салона – 5 или 7-местный. В зависимости от выбранных опций стоимость модели варьируется от 463900 грн.* в базовом исполнении до 670400 грн.* за максимально укомплектованную версию со 130-сильным мотором и 8-ступенчатой АКП.

*Цены даны по состоянию на 21.01.2020 г.

Резюме

Новое поколение модели отличается не только звучным именем, но и улучшенным комфортом. Среди неоспоримых достоинство можно назвать умеренный "аппетит" эластичного и тяговитого дизельного мотора, "всеядность" подвески и маневренность. Особо стоит отметить многофункциональность просторного салона.

В списке опций есть адаптивный круиз-контроль

Тестовая версия в комплектации Allure способна удивить обилием опций, которые делают поездку не только более комфортной, но и безопасной. Если вам необходим вместительный 7-местный автомобиль, который можно использовать не только для большой компании, но и в качестве "рабочей лошадки", то к Peugeot Rifter стоит присмотреться.

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot представила электрический фургон с внушительным запасом хода.

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