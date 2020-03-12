Украинские владельцы BMW и Mini получили доступ к мобильным приложениям myBMW UA/myMINI UA – совместному проекту BMW Group и "АВТ Бавария Украина".

Как стало известно OBOZREVATEL, уже сотни владельцев авто и поклонников брендов в Украине присоединились к интерактивному сервису myBMW UA/myMINI UA. Они открыли для себя доступ к уникальным событиям и новостям, неожиданным возможностям, а также закрытым мероприятиям брендов BMW и Mini.

В Украине стали доступны приложения myBMW UA и myMINI UА bmw.ua

Пользователи приложения имеют возможность первыми получить самые свежие новости компании, информацию о сервисных акциях и специальных предложениях. Они узнают о возможности стать гостями мероприятий BMW и Mini Украина или, к примеру, смогут стать обладателями фирменной продукции BMW и Mini Lifestyle, посредством участия в онлайн-активациях и различных конкурсах.

В Украине стали доступны приложения myBMW UA и myMINI UА bmw.ua

Дополнительным преимуществом сервиса является открытый доступ ко всему складу новых автомобилей и авто с пробегом, где можно выбрать понравившуюся модель. Также можно без труда оформить заявку на тест-драйв, сервис или техническое обслуживание всего в несколько кликов. Тут же можно запросить предложение по условиям кредитования или страхования. Общаться онлайн с дилерским центром, получая всю необходимую информацию.

Отныне каждый покупатель нового автомобиля BMW или Mini может активировать функцию телематического контакта автомобиля и приложения, с чем откроется возможность наблюдать за состоянием транспортного средства: местоположение, скорость, температура, состояние аккумулятора, остаток топлива и запас хода на этом остатке и многое другое.

В Украине стали доступны приложения myBMW UA и myMINI UА bmw.ua

Кроме этого, при каждом запуске двигателя происходит оперативная проверка состояния основных систем, результаты которой сразу видны в приложении и, при необходимости, есть возможность в режиме реального времени связаться с дилерским центром для получения консультации профессионалов.

Из дополнительных возможностей для владельцев – отслеживание стиля вождения, которое усовершенствует водительский опыт и сделает его еще более эффективным, и сохраненная в системе история поездок авто, которая поможет не потерять интересные либо значимые маршруты. Среди них также быстрый доступ к встроенному контакту Roadside Assistance для получения помощи на дороге и специальные push-уведомления, которые отслеживают превышение скорости, повреждение припаркованного авто и эвакуацию автомобиля.

В Украине стали доступны приложения myBMW UA и myMINI UА bmw.ua

Некоторые модели, уже находящиеся в эксплуатации, также могут быть дооснащены данной телематической функцией. Владельцы могут проконсультироваться у официальных дилеров BMW и Mini о возможности дооборудования своих авто.

Устанавливайте мобильное приложение myBMW UA/myMINI UA и будьте на связи с вашим автомобилем и миром BMW и MINI.

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