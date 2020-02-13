Штормовое предупреждение: как подготовиться к зимней непогоде

Зима оказалась теплой, но климатические катаклизмы могут вызвать резкую смену погоды. Чтобы быть готовым к неожиданностям, в Nokian Tyres подготовили рекомендации для читателей АвтоОбоза:

Зимой стоит прислушиваться к прогнозам синоптиков nokiantyres.ua

Следите за прогнозом погоды. Простая рекомендация, которая в критический момент позволит как минимум сэкономить время жителей крупных городов. В случае предсказуемого снежного коллапса водителям предложат воспользоваться метро и трамваем. Иначе стоит приготовиться к сильным пробкам и удостовериться, что топлива в автомобиле хватит на несколько часов работы двигателя. Данная рекомендация касается прежде всего жителей Киева, но автомобили на "лампочке" встречаются в пробках и в других городах.

Метеосводку особенно важно учитывать при планировании загородных поездок. Дороги за городом чистят не так интенсивно, а снегопад при температуре близкой к нулю означает, что ехать придется по скользкому асфальту. Здесь нужно трезво оценивать свои силы и состояние автомобиля: если водитель чувствует неуверенность, лучше по возможности перенести поездку. Если же принято решение ехать невзирая на погоду, стоит быть готовым к значительному снижению сцепления с дорогой и удлинению тормозного пути.

Собираясь в дальнюю дорогу стоит поинтересоваться прогнозом погоды по маршруту путешествия nokiantyres.ua

Свежие щетки стеклоочистителей и заправленный бачок омывателя. Большое количество грязи из-под колес соседей по трафику за несколько минут покроют лобовое стекло слоем дорожной грязи. Поэтому, особенно в дальних поездках, рекомендуется иметь запас омывающей жидкости в багажнике. Не стоит забывать о регулярной замене "дворников", причем, не только на лобовом стекле, но и на заднем.

Навыки вождения на скользком покрытии. Для начала, стоит отдавать себе отчет в том, что дорожные условия изменились и требуют повышенного внимания. Необходимо хотя бы в теории ознакомиться с поведением автомобиля в скольжении в зависимости от привода – переднего, заднего или полного.

Эксплуатация авто зимой требует максимальной концентрации внимания nokiantyres.ua

В случае заноса заднеприводного авто руль нужно повернуть в сторону заноса и убрать газ, для переднеприводного – добавить газ, поворачивая руль в сторону нужной траектории. Для полноприводных машин можно выделить общее правило: при добавлении газа в скольжении радиус поворота увеличивается, при сбросе – уменьшается.

Необходимо помнить о характере поведения авто в случае заноса nokiantyres.ua

Качественные зимние шины. Полный привод в снегопад, безусловно, будет не лишним, но основной фактор, влияющий на безопасность и способность без приключений добраться до пункта назначения – выбор шин. Качественные премиум-шины Nokian Tyres даже на льду борются за сцепление и сохраняют управляемость автомобиля, их преимущества подтверждены независимыми тестами.

Новости Nokian Tyres представила новые зимние шины для украинских автомобилистов

Даже городские хэтчбеки, оснащенные шипованными шинами Nokian Hakkapeliitta 9, в снегу будут демонстрировать чудеса проходимости. Более подходящие для нынешней зимы, фрикционные Nokian Hakkapeliitta R3 и WR Snowproof в случае ненастья также не подведут водителя и обеспечат предсказуемость поведения автомобиля.

Правильный выбор зимних шин позволит сделать поездку приятной, а главное – безопасной nokiantyres.ua

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