Покупка б/у авто: почему это лучше делать зимой

Принято считать, что зимой б/у авто лучше не покупать. Основная причина такого подхода –опасения, что из-за мороза, снега или грязи будет трудно тщательно проверить потенциально приобретаемый автомобиль. Однако на деле же зима – лучшее время для покупки подержанного " железного коня". И вот почему.

Именно благодаря зимним погодным условиям можно тщательно и более подробно ознакомиться с рассматриваемым авто. Например, проверить, как двигатель и электронные системы реагируют на минусовые температуры, и действительно ли владелец заботится об автомобиле, как он заверил в описании объявления. Кроме того, покрытая снегом или слякотью дорога – это отличная возможность проверить состояние некоторых автомобильных систем, влияющих на безопасность (ту же ABS), а также предварительно проследить за работой подвески во время тест-драйва. Все это станет прекрасным дополнением к обычной проверке состояния авто, которая обязательно проводится при покупке авто (включая посещение сервиса).

В холодную пору легче оценивать техническое состояние авто

Холод помогает проверить техническое состояние автомобиля

Благодаря зимней погоде покупатель может проверить, как работает система зажигания и запуска при низких температурах. При так называемом холодном старте мороз может помочь выявить проблемы со свечами накаливания, аккумулятором или генератором переменного тока в случае дизельными двигателями, а в случае же с бензиновыми моторами – обнаружить неполадки свечей зажигания или проводки высокого напряжения.

Помимо того, низкая температура также позволит проверить состояние компонентов электронных систем – например, электростеклоподъемников (на поднятие и опускание окон), подогрева стёкол и зеркал, а также дисплеев (приборного щитка (если он цифровой) и экрана мультимедии).

Но не "начинкой" единой. Если владелец указал в объявлении, что заботится о своём автомобиле и регулярно его моет и чистит, зимой это будет легче проверить. Как? Самое главное – не должно быть отсутствие снега на самом авто, а также слякоти и грязи на ковриках. Аккуратный хозяин никогда не приедет показывать машину в неухоженном состоянии.

Зимний тест машины укажет на проблемы с подвеской

Тест-драйв обязателен

Вопреки слухам, небольшой слой снега на дороге и температура ниже нуля – идеальные условия для проверки технического состояния автомобиля во время тест-драйва. Во-первых, можно более ознакомиться с работой электронных помощников (например, системой соблюдения рядности, если таковая имеется), системой курсовой устойчивости (ABS), общей управляемостью авто. А, во-вторых, если автомобиль не "прогрелся" перед поездкой, замерзшие металло-резиновые элементы позволят вам услышать всю "рыхлость" в работе шасси.

Как правило, зимой автомобили на вторичке дешевле

Экономия денег

Покупка б/у автомобиля зимой может оказаться очень выгодной и по финансовым причинам. Из-за того, что зимой вторичный рынок не особо активный (в силу тех же стереотипов), некоторые продавцы могут предложить хорошую скидку – особенно, когда машину нужно реализовать срочно. Причем даже незначительное состояние покоя на автомобильном рынке приводит к снижению цен. Поэтому в декабре-феврале на покупке можно сэкономить несколько тысяч гривен.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

На что обращать внимание при зимней езде на шипах.

На аукцион выставили б/у Nissan, который станет самым дорогим в истории марки.

Старую Honda оценили как новый Дастер: автомобиль удивил своим состоянием

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!