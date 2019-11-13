На трассе Одесса–Киев нашли труп

На трассе Одесса–Киев у Клеверного моста в ночь на 13 ноября был обнаружен труп мужчины. Правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства смерти.

Обнаруженные на теле мужчины повреждения характерны для тех, которые получают в результате ДТП, говорится на сайте главного управления Нацполиции Одесской области.

Следственно-оперативная группа установила, что покойник мог получить смертельные травмы от удара грузовика.

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По данному факту уже начато производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Однако окончательное решение в деле будет принято после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Пока полицейские просят откликнуться очевидцев происшествия и обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего – на вид ему 25-35 лет, рост около 170 см, был одет в черную куртку, черный свитер с красным рисунком, черные джинсы и кроссовки.

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