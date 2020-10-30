ЗАЗ может прекратить выпуск легковых авто до конца 2020 года

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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ЗАЗ может прекратить выпуск легковых авто до конца 2020 года

Группа народных депутатов Украины выступила с инициативой запрета импорта из России не только самих автомобилей, но и комплектующим к ним начиная с 2021 года. Это может привести к тому, что Запорожский автомобильный завод прекратит выпуск легковых авто, ведь именно из российских машинокомплектов ЗАЗ собирает новые Lada и Renault с начала 2020 года.

Как написал в своем Facebook нардеп Роберт Горварт, вместе со своими коллегами он направил соответствующее обращение к премьер-министру Украины.

С августа 2020 года в Украине собирают кроссовер Renault Arkana, машинокомплекты которого ввозятся из РФ

Парламентарий отмечает, что ранее в Украине запретили импорт автомобилей из РФ, однако "кое-кто сумел найти способ, как обойти запрет": машины стали завозить в разукомплектованном виде, после чего собирать и реализовывать их непосредственно на таможенной территории Украины. Уточняется, что таким образом с января по август в Украину было ввезено автомобилей на общую сумму 3 млн долларов США.

"Кабинет Министров Украины принять меры относительно продолжения действия постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" и постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации ". Также мы обратили внимание Премьер-министра на необходимость внесения шасси и кузовов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 по товарным позициям 8706, 8707 согласно УКТВЭД (происходящих из Российской Федерации) в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины", – отметил Роберт Горварт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с начала года в Украине было продано 360 новых автомобилей Lada. Таким образом, доля российского бренда на рынке новых машин составила менее 1%.

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