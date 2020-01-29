Водородные электрокары скоро будут стоить как бензиновые авто — BMW

Наряду со чистыми электромобилями BMW делает также ставку на водородные авто. Пока такие машины дороги в производстве, но в баварской компании уверены, что скоро их стоимость заметно упадёт.

Об этом в интервью изданию The Telegraph рассказал вице-президент BMW, доктор Юрген Гулднер. По его словам, уже в течение ближайших 5 лет автомобили на топливным элементах могут стать такими же дешевыми, как и ТС, оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Этому поспособствует тот факт, что при их производстве сведут до минимума использование такого дорогостоящего компонента, как платина (она выступает катализатором химической реакции). Соответствующие изменения BMW должна показать на примере своей водородной силовой установки третьего поколения, которая сейчас находится в разработке.

У BMW есть уже прототип водородного авто. Он построен на базе BMW X5 press.bmwgroup.com

"Мы уже начинаем работать над третьим поколением [водородной установки - ред.] с явной задачей снизить стоимость до уровня, который позволит выйти на рынок. Это [паритет цен] произойдет в 2025 году. Если вы посмотрите на планы, опубликованные Японией, Кореей и другими странами, все они определяют промежуток между 2025 и 2035 годами как окно возможностей для выравнивания затрат [на водородные продукты] по отношению к традиционных технологиям", – заявил Гулднер.

Прототип водородного BMW X5 press.bmwgroup.com

Компания BMW работает с водородными технологиями с 2015 года – в этом направлении она сотрудничает с Toyota, которая, к слову, уже имеет в своём портфеле серийный водородный автомобиль Mirai (причем на конвейер скоро отправится уже второе поколение этой модели). А вот у BMW первое серийное авто на топливных элементах должно появиться в 2022 году – им станет водородная версия кроссовера X5. В прошлому году компания представила концепт-кар X5 FCEV, который сейчас тестируется на дорогах общего пользования. Как отметил топ-менеджер BMW, сейчас водородные прототипы проезжают на одном баке 402-480 км, но вскоре запас хода будет доведен до 560 км. При этом вслед за X5 FCEV на конвейер будут отправлены водородные версии X6 и X7.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, владелец электромобиля BMW выявил интересную особенность своей машины. Она позволяет еще больше экономить денег на эксплуатации.

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