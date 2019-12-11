Владельцы электрокаров жестко отомстили водителям бензиновых авто

"Война за инфраструктуру" между владельцами электромобилей и бензиновых авто не прекращается уже как несколько лет. Но если раньше "бои" вспыхивали лишь в Америке, то теперь дело дошло до Европы.

Как выяснил OBOZREVATEL, хорватские обладатели электромобилей устали от того, что владельцы бензиновых авто часто перекрывают им доступ к зарядным устройствам и решили отомстить соответствующим образом.

Около 10 электрокаров заехали на АЗС и заблокировали автомобилям доступ к колонкам. Все это действо происходило 6 минут. Оно и понятно: если бы акция была неограниченной, наверняка дело бы закончилось серьезным конфликтом и без полиции не обошлось бы.

Как отметил один из участников акции в своем фейсбуке, к сожалению, у электромобилистов не было другого пути решения проблемы блокировки зарядных станций. При этом о злостном умысле речь не идет – активисты хотели лишь показать, что "электрокары существуют, и они оказывают положительное влияние на общество".

Однако, далеко не все оценили их поступок – некоторые назвали его глупым и даже идиотским. Остается надеяться, что вскоре владельцы электромобилей и бензиновых авто помирятся и перестанут друг другу "портить жизнь".

Владельцы электромобилей заблокировали АЗС Скриншот с видео

Владельцы электромобилей заблокировали АЗС Скриншот с видео

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