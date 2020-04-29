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29 апреля • обновлено в 10:14
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ВАЗ-2105 за 40 000 евро: как он выглядит и едет

1.1т
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Даже такой старый автомобиль, как ВАЗ-2105 может стоить баснословных денег. При условии, конечно, что он каким-то образом существенно отличается от обычных аналогов, коими наполнен рынок.

Именно такую пятёрку ВАЗ сейчас продают в Германии. За автомобиль 1984 года выпуска просят нешуточные 40 000 евро. В чем же подвох?

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Все дело в том, что это не стандартный седан, а подготовленный для ралли болид Lada 2105 VFTS. В своё время таких автомобилей было выпущено не больше трёх десятков и сейчас они являются большой редкостью.

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Созданием Lada 2105 VFTS занималась Вильнюсская фабрика транспортных средств (Литва), при этом каждый экземпляр уникален, поскольку дорабатывали ВАЗы индивидуально. Конкретно этот автомобиль оснащен 185-сильным двигателем 1.6 от словацкой фирмы Beres Motorsport.

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Среди внешних отличий необычной пятёрки – карбоновый спойлер на крышке багажника, пластиковый обвес колесных арок и порогов, а также спортивные колеса. Внутри установлены гоночные кресла OMP, трубчатый каркас безопасности, система пожаротушения и гидроручник.

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Наконец, еще один немаловажный факт – автомобиль пребывает в отличном состоянии. Недавно он претерпел реставрацию, после которой проехал всего 300 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что одному из первых внедорожников ЛуАЗ подарили вторую жизнь.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ Лада Lada ретро авто
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