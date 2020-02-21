В Украине засняли невероятную BMW "из будущего". Фото

В Одессе сфотографировали интересный экземпляр автомобиля BMW. Машина примечательна своим футуристичным тюнингом.

Как выяснил OBOZREVATEL, на фото изображена BMW 3 в кузове E92. Такая "тройка" выпускалась в 2006-2013 годах, но за счёт своих доработок она выглядит как автомобиль из будущего.

BMW в ярком тюнинге instagram.com/ukraine_cars

BMW имеет широкий обвес, при этом больше всего изменений было проведено спереди: здесь сложной структуры бампер, измененный дизайн оптики и даже другая радиаторная решётка. За счёт угловатых форм "ешка" похожа на одни из последних концепт-каров BMW: в частности, BMW Concept 8 Series и Vision M Next Concept 2017 и 2019 годов выпуска соответственно.

BMW Concept 8 Series slashgear.com

BMW Vision M Next Concept motor1.com

В комментариях к фотографии, которая была опубликована в Instagram, пользователи по-разному относятся к такому тюнингу. Одни называют его "на любителя", другие же откровенно шокированы в хорошем смысле слова. Но есть и те, кому автомобиль откровенно не нравится.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, у BMW появится модель, которая поразит своими фирменными "ноздрями". Они будут огромными.

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