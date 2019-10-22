Получить водительские права в Украине станет проще: все подробности

Сдать на водительские права в Украине станет гораздо проще благодаря новым правилам.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. С 19 октября вступает в действие Постановление Кабинета Министров Украины от 3 июня 2019 г. № 320 "Про внесение изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

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Изменения прежде всего касаются будущих водителей и автошкол:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен проводится в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сократился с 10-ти до 2-х лет;

во время сдачи экзамена можно использовать фото- и видеосъемку;

свидетельство про окончание заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол выдаваться не будет. Вместо этого его в электронном виде автошкола внесет в Единый государственный реестр МВД.

Кроме того, между территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД и заведениями по подготовке водителей будет внедрена система электронного обмена информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию про время проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором выполняются практические занятия. Нововведения призваны улучшить организацию процесса подготовки будущих водителей и внедрить мониторинг за обучением каждого слушателя.

По новым правилам предусматривается, что все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в заведениях профессионально-технического образования, допускаются к экзаменам без дополнительного обучения в автошколе.

Автошколы смогут получать аккредитацию в региональных сервисных центрах МВД http://hsc.gov.ua/

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Теперь эта функцию будут выполнять региональные сервисные центры МВД. Это даст возможность сократить время на оформление, поскольку документы рассматриваются по месту нахождения таких заведений. К тому же, это позволит субъектам хозяйственной деятельности сэкономить средства на транспортные расходы.

Таким образом, с 19 октября 2019 года:

заявление про утверждение рабочих программ и планов заведения подаются в РСЦ МВД (по месту нахождения заведения);

заявление про проведение осмотра материально-технической базы заведения подаются в ТСЦ МВД (по месту нахождения заведения);

заявление и соответствующие материалы для проведения государственной аккредитации заведения подаются в РСЦ МВС (по месту нахождения заведения).

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты про государственную аккредитацию, выданные после 5 июля 2016 года заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, к чему приведут изменения в порядке получения водительских прав.

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