В Украине официально ввели штрафы за перевозку детей без автокресел: чего ожидать

Сегодня вступает в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей.

В официальном парламентском издании "Голос Украины" 19 ноября опубликовали Закон Украины № 224-IX "Про внесение изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей".

В соответствии с новым законом, с 20 ноября 2019 года при нарушении правил перевозки детей водитель будет оштрафован на 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года штраф составит уже 850 грн.

За неправильную перевозку детей предусмотрен штраф – от 510 до 850 грн newspressusa.com

Напомним, что в соответствии с пунктом 21.11.б Правил дорожного движения Украины, "запрещается перевозить детей, рост которых менее 145 см или тех, кто не достиг 12-летнего возраста в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сидении легкового автомобиля – без использования установленных специальных средств; на заднем сидении мотоцикла и мопеда".

По данным Всемирной организации здравоохранения, правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70% и на 54-80% детей.

Закон уже вызвал многочисленные споры и полемику в прессе. Например, остро возник вопрос относительно перевозки детей в такси:

По мнению главы Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, в новом законе, как и в ПДД, не объясняется, что такое "специальные средства" (ред. "которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности"). То есть, нигде нет объяснений ни что такое "детские кресла", ни что такое "бустеры", а ведь именно они являются этими самыми "специальными средствами".

Помимо кресел для перевозки детей предлагаются бустеры, позволяющие правильно зафиксировать ремень безопасности на теле ребенка newspressusa.com

Тем не менее, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что отвечать за нарушение должен именно перевозчик.

Однако, как рассказал в эфире ObozTV автомобильный юрист Денис Конюшко, украинских водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел только в случаях, когда полиция будет останавливать их за другие нарушения ПДД.

Производители предлагают огромный ассортимент кресел и бустеров для безопасной перевозки детей в авто newspressusa.com

Немаловажным аспектом принятого закона является стоимость этих "специальных средств". В зависимости от типа и модели, современные детские кресла и бустеры потребуют выделить из семейного бюджета от 300 до 20000 грн. OBOZREVATEL подробно рассказывал:

Как правильно выбрать автокресла и чем руководствоваться в первую очередь?

В рамках тестов немецкого автоклуба ADAC выяснилось, что не все автокресла одинаково безопасны.

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