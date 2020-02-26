В Украине хотят ужесточить наказание за угон авто

В Министерстве внутренних дел Украины планируют ужесточить уголовную ответственность за угон автомобилей.

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник главы МВД Владимир Мартыненко. По его словам, соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс содержатся в наработках к законопроекту, который МВД будет вносить в Верховную Раду.

"Надо сделать невозможным выход под залог или личное обязательство тех автоугонщиков, которых ловит Национальная полиция. У нас выходит ситуация - поймали на горячем, повезли на избрание меры пресечения, суд устанавливает небольшую сумму денег, чтобы человек мог выйти, или ночной домашний арест. Человек выходит из зала суда и в этот же день совершает новое преступление", - рассказал Мартыненко.

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"Получается замкнутый круг. Потому предлагаем убрать вообще возможность выхода из-под стражи на период, пока дело расследуется, чтобы автоугонщики не могли дальше работать в этом направлении", - отметил он.

Советник главы МВД заявил о необходимости ужесточить ответственность за использование электронных систем для взлома автосигнализаций.

"Если мы посмотрим в уголовное законодательство, ответственности за это нет. Мы предлагаем за использование и создание так называемых "удочек", трекеров, грабберов и других вещей также ввести уголовную ответственность. Она должна быть максимально жесткой, я бы предлагал например лишение свободы лет до пяти", - подчеркнул он.

Мартыненко также выделил проблему перебитых номеров на краденых транспортных средствах.

"У нас транспортные средства едут или на разборку на запчасти, или перебиваются номера. Сейчас есть уголовная ответственность только за процесс перебивания. Мы предлагаем ввести уголовную ответственность в том числе за торговлю такими транспортными средствами. А для авторазборок, где разбирают такие транспортные средства, предлагаем также ввести уголовную ответственность, или хотя бы очень жесткую административную", - рассказал советник главы МВД.

vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове вспыхнул скандал с местным полицейским, который ездил на работу на угнанной в Киеве Mazda 6. Владелец украденного автомобиля лишь благодаря собственной настойчивости нашел авто, но вернуть так и не смог.

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