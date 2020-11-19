В продаже появилась первая в мире пленка для обогрева фар автомобиля

Японская компания Denso разработала и вывела на рынок технологию, решающую проблему обледенения и запотевания светодиодных фар. Она представляет собой пленочный обогреватель, который крепится прямо на оптику и подключается к электронике авто по проводам. Устройство оценили в 25 тыс. йен (почти 6 700 грн).

Пленочный обогреватель Denso подходит практически ко всем машинам. В Японии его начнут продавать с 1 декабря, через дилерскую сеть "Тойота". Разработку будут предлагать в качестве доработки машин японской марки, сообщает Autonews.

Размер пленки составляет 70 x 60 мм, площадь обогреваемой зоны – 66 x 56 мм. Система автоматически включается, когда температура "за бортом" составляет ниже 5 градусов по Цельсию. Пленка убирает с фары снег, лед и конденсат, благодаря чему значительно улучшается видимость.

Производитель подчеркивает, что такой обогреватель не боится внешних воздействий, однако рекомендует его менять раз в год.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что подобную пленку разработали и в Финляндии. Однако в том случае речь шла о прототипе технологии, а не серийном продукте.