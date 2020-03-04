В гараже среди мусора нашли брошенное авто за $100 000

В одном из гаражей среди кучи хлама был найден особый Chevrolet Corvette С2. Автомобиль был выпущен еще в 1965 году, и с того времени им практически не пользовались.

Как выяснил OBOZREVATEL, масл-кар нашли в штате Огайо, США. Эксклюзивное авто пряталось под горой мусора, и когда его достали, было установлено, что это один из редчайших "Корветов".

Найденный Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing& Recovery, Facebook

Большинство Chevrolet Corvette С2 оснащалось карбюраторными биг-блок моторами объемом 7.0, 6.5 л, тогда как в данном автомобиле установлен инжекторный 5,4-литровый двигатель – менее мощный, но более редкий агрегат, который стал для производителя настоящим провалом. В 1965 году GM выпустил всего 771 "Корвет" с таким двигателем, после чего вообще отказался от производства инжекторных силовых установок вплоть до 1982 года (к тому моменту уже подходило окончание жизненного цикла модели С3).

Найденный Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing& Recovery, Facebook

Найденный Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing& Recovery, Facebook

Найденный Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing& Recovery, Facebook

Найденный Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing& Recovery, Facebook

Поэтому сегодня такие "Корветы" особо ценятся среди коллекционеров: так, если более распространенные версии продают в среднем за 60-80 тыс. долларов, то С2 с инжекторным двигателем – за 100 000 –1800 000 долларов.

Гараж, в котором нашли редкий Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing& Recovery, Facebook

Судя по фотографиям, найденный Chevrolet Corvette С2 выглядит "живым", но в капитальном ремонте всё же нуждается. Пробег автомобиля – почти 65 000 км. К слову, в 2017 году аналогичную модель, но с пробегом в 143,2 тысячи, пустили с молотка за 101 000 долларов.

Corvette C2 (1963—1967) cars.com

Впрочем, это не единственная интересная гаражная находка за последнее время. Ранее OBOZREVATEL писал о редком Mercedes, который продали за 800 000 долларов, несмотря на то, что он был полностью ржавым.

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