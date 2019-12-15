В буклетах о таком не пишут: как холод влияет на электромобили

В Украину пришла зима, а это значит, что у владельцев электромобилей есть повод для беспокойства из-за запаса хода. Особенно это актуально для тех обладателей "электричек", кто только недавно обзавелся машиной и не успел еще изучить тонкости её эксплуатации. Поэтому OBOZREVATEL решил рассказать, сколько именно EV теряют заветных киловатт-часов зимой, и что можно сделать, чтобы сохранить исходный запас хода.

Начать стоит с того, что самая оптимальная температура для "работы" электрокара – это 15-27 градусов по Цельсию. И любое отклонение в ту или иную сторону влечет за собой уменьшение запас хода машины. Но если в жаркую погоду все еще не так страшно, то зимой возникают куда большие проблемы.

И дело не в том, что холод как таковой оказывает влияние на тяговую батарею. Причина значительных потерь энергии по большей степени кроется в том, что при морозе машину нужно постоянно поддерживать в "температурном тонусе" – это касается как ее узлов и агрегатов, так и салона. А для этого, разумеется, нужна частая активность систем подогрева и отопителя.

Зимой электромобиль всегда теряет в запасе хода express.co.uk

При этом вполне логично, что чем дольше и интенсивнее приходится работать дополнительным системам, тем больше они "съедают" километров у батареи. Ну а если речь идет о прогреве электрокара после холодной ночи, то стоит быть готовым к тому , что обогреватель будет потреблять ничуть не меньше энергии, чем электромотор.

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Но как именно это выражается в цифрах? А вот здесь давайте рассмотрим на конкретных примерах: с учетом температуры на улицы и степени вовлеченности тех или иных систем подогрева.

Потери электромобиля зимой

температура 0 градусов, использование обогревателя "время от времени" – потеря энергии в 10%;

температура – 10 градусов, частое использование обогревателя – потеря энергии на 20-30%;

температура минус 15-20 градусов, постоянное использование обогревателя – потеря энергии 40-50%.

Nissan Leaf 40 kWh global.nissannews.com

Таким образом, электромобиль Nissan Leaf, который оснащается 40-киловатт-часовой батарей, будет проезжать уже не 240 км, а:

216 км;

192-168 км;

144-150 км.

Как сохранить запас хода электромобиля зимой

В зимний период электромобиль нужно прогревать перед выездом fleetowner.com

Самый главный и основной совет здесь один – по-максимуму стараться прогревать машину перед выездом. Причем делать это нужно находясь на зарядке (будь то домашней или общественной), чтобы энергия черпалась не от собственной батареи, а сети. Для этого в каждом электрокаре предусмотрен "климатический таймер": с его помощью можно задать необходимую температуру и время начала прогрева. Причем в большей части авто это можно сделать с помощью фирменного приложения на смартфоне.

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Ну а затем желательно придерживаться следующих рекомендаций:

по возможности сократить время пользование печью (вместо нее лучше включать подогрев сидений, стекла и зеркал – они гораздо меньше потребляют энергии);

передвигаться в экономичном режиме;

Максимально запасать "киловатты" на спусках и при торможении – за счет системы рекуперации энергии (если таковая имеется).

Наконец, последний совет – всегда нужно держать под рукой интерактивную карту с зарядками на смартфоне, где можно не только выбрать необходимый чарджер, но и забронировать его. В случае резкого сокращения запаса хода она очень пригодится.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему подержанное авто лучше покупать зимой.

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