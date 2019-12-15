В буклетах о таком не пишут: как холод влияет на электромобили

В Украину пришла зима, а это значит, что у владельцев электромобилей есть повод для беспокойства из-за запаса хода. Особенно это актуально для тех обладателей "электричек", кто только недавно обзавелся машиной и не успел еще изучить тонкости её эксплуатации. Поэтому OBOZREVATEL решил рассказать, сколько именно EV теряют заветных киловатт-часов зимой, и что можно сделать, чтобы сохранить исходный запас хода.
Начать стоит с того, что самая оптимальная температура для "работы" электрокара – это 15-27 градусов по Цельсию. И любое отклонение в ту или иную сторону влечет за собой уменьшение запас хода машины. Но если в жаркую погоду все еще не так страшно, то зимой возникают куда большие проблемы.
И дело не в том, что холод как таковой оказывает влияние на тяговую батарею. Причина значительных потерь энергии по большей степени кроется в том, что при морозе машину нужно постоянно поддерживать в "температурном тонусе" – это касается как ее узлов и агрегатов, так и салона. А для этого, разумеется, нужна частая активность систем подогрева и отопителя.
Зимой электромобиль всегда теряет в запасе хода
express.co.uk
При этом вполне логично, что чем дольше и интенсивнее приходится работать дополнительным системам, тем больше они "съедают" километров у батареи. Ну а если речь идет о прогреве электрокара после холодной ночи, то стоит быть готовым к тому , что обогреватель будет потреблять ничуть не меньше энергии, чем электромотор.
Но как именно это выражается в цифрах? А вот здесь давайте рассмотрим на конкретных примерах: с учетом температуры на улицы и степени вовлеченности тех или иных систем подогрева.
Потери электромобиля зимой
температура 0 градусов, использование обогревателя "время от времени" – потеря энергии в 10%;
температура – 10 градусов, частое использование обогревателя – потеря энергии на 20-30%;
температура минус 15-20 градусов, постоянное использование обогревателя – потеря энергии 40-50%.
Nissan Leaf 40 kWh
global.nissannews.com
Таким образом, электромобиль Nissan Leaf, который оснащается 40-киловатт-часовой батарей, будет проезжать уже не 240 км, а:
216 км;
192-168 км;
144-150 км.
Как сохранить запас хода электромобиля зимой
В зимний период электромобиль нужно прогревать перед выездом
fleetowner.com
Самый главный и основной совет здесь один – по-максимуму стараться прогревать машину перед выездом. Причем делать это нужно находясь на зарядке (будь то домашней или общественной), чтобы энергия черпалась не от собственной батареи, а сети. Для этого в каждом электрокаре предусмотрен "климатический таймер": с его помощью можно задать необходимую температуру и время начала прогрева. Причем в большей части авто это можно сделать с помощью фирменного приложения на смартфоне.
Ну а затем желательно придерживаться следующих рекомендаций:
по возможности сократить время пользование печью (вместо нее лучше включать подогрев сидений, стекла и зеркал – они гораздо меньше потребляют энергии);
передвигаться в экономичном режиме;
Максимально запасать "киловатты" на спусках и при торможении – за счет системы рекуперации энергии (если таковая имеется).
Наконец, последний совет – всегда нужно держать под рукой интерактивную карту с зарядками на смартфоне, где можно не только выбрать необходимый чарджер, но и забронировать его. В случае резкого сокращения запаса хода она очень пригодится.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему подержанное авто лучше покупать зимой.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся