Уникальное б/у авто: неудачный Porsche продают за $150 000

Довольно редкий Porsche 928, который был произведен в 1988 году, продают сегодня за 149 000 долларов. Интересно, что пробег составляет всего 4656 км.

Объявление появилось на eBay. Лот будет доступен на протяжении почти месяца, поэтому его цена за это время еще может существенно измениться. Автомобиль в отличном состоянии. К тому же, он довольно редкий, хотя история этой модели могла сложиться совсем по-другому.

Уникальный Porsche 928 в идеальном состоянии продают за серьезную сумму ebay.com

Изначально Porsche 928 задумывался немецкой компанией как преемник знаменитого Porsche 911. Заднемоторную компоновку считали несколько устаревшей. А новый двигатель V8, расположенный в передней части, открывал доступ к новым показателям мощности.

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Благодаря этому автомобиль предлагал другой уровень динамики, даже несмотря на возросшую массу. К тому же, Porsche 928 был настроен на более комфортную езду, предлагая покупателям ходовые характеристики сегмента роскошных GT.

Porsche 928 получился отличным автомобилем, но ожиданий производителя не оправдал ebay.com

Тем не менее, новинка обзавелась не настолько многочисленной аудиторией. Учитывая, что 928 все же получился удачной моделью, покупательский спрос на Porsche 911 не снижался. Ценителям спортивных авто нравилась отзывчивость и специфическая управляемость маленькой легкой машины.

Старая кожа выглядит отлично, а сам по себе салон Porsche 928 кажется до сих пор современным ebay.com

Задние сиденья никогда не были сильной стороной спортивных автомобилей. Porsche 928 не исключение ebay.com

Поэтому Porsche 928 до сих пор не получил прямого наследника, а в компании решили продолжить развитие 911-ой модельной линейки. Как видно сейчас, руководство немецкого бренда не прогадало. По большому счету, 928-ой возложенных на него надежд не оправдал. Впрочем, это не мешает ему оставаться ценным коллекционным экземпляром по сей день.

Ожидалось, что в 80-х годах прошлого столетия Porsche 928 полностью заменит примелькавшийся 911 porsche.com

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