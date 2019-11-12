Водительские права украдены или потеряны: выход есть

В МВД рассказали, как действовать в случае утраты или повреждения водительских прав.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на свой странице в Facebook. Если вы потеряли, испортили водительские права или у вас их украли, не расстраивайтесь. В этом случае вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр МВД.

Порядок восстановления утраченных водительских прав hsc.gov.ua

С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

медицинскую справку 083/о;

поврежденное водительское удостоверение (в случае повреждения);

справку из полиции (в случае кражи).

Администраторы сервисного центра проверят данные и выдадут вам новые водительские права.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине изменились правила получения водительских прав.

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