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12 ноября • обновлено в 12:50
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Водительские права украдены или потеряны: выход есть

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В МВД рассказали, как действовать в случае утраты или повреждения водительских прав.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на свой странице в Facebook. Если вы потеряли, испортили водительские права или у вас их украли, не расстраивайтесь. В этом случае вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр МВД.

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Порядок восстановления утраченных водительских прав

Порядок восстановления утраченных водительских прав

hsc.gov.ua

С собой необходимо иметь:

  • паспорт;

  • идентификационный код;

  • медицинскую справку 083/о;

  • поврежденное водительское удостоверение (в случае повреждения);

  • справку из полиции (в случае кражи).

Администраторы сервисного центра проверят данные и выдадут вам новые водительские права.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине изменились правила получения водительских прав.

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Автоновости Украины Новости автомира
Место
Украина
Теги
авто Министерство внутренних дел Украины новости
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