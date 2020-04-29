Культовый немецкий внедорожник не дает спокойно спать различного рода "Кулибиным". Мы уже неоднократно рассказывали о попытках создать реплику Mercedes-Benz G-класса из машин других марок.

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности carakoom.com

Очередной образец народного творчества обнаружился в Курске. Основой для реплики послужил УАЗ-3151 1997 года выпуска. Под капотом установлен двигатель ЗМЗ-409 мощностью 127 л.с.

ЧИТАЙТЕ: Гелендваген для бедных: дешевый 7-местный внедорожник вывели на рынок

Привод осуществляется ко всем колесам. На машине установлены мосты типа "Спайсер" с неразъемным картером. Дорожный просвет увеличили на 60 мм, а штатные колеса заменили на легкосплавные диски с внедорожной резиной.

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности carakoom.com

Дизайн передней части выполнен в стилистике немецкого G-класс. Сходство создают трапециевидный капот, повторители поворотов на передних крыльях и очень похожая облицовка радиатора. На машине установили современную светодиодную оптику, состоящую из круглых фар головного света и двух полосок дневных ходовых огней.

ЧИТАЙТЕ: Лада Нива неудачно притворилась другим автомобилем

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности carakoom.com

Изменить силуэт и характерную форму УАЗа сбоку не представляется возможным, поэтому создатели машины ограничились угловатыми расширителями колесных арок, а в задней части установили горизонтальные фонари от Mercedes-Benz. Насыщенный темно-синий оттенок металлизированной краски позволяет немного компенсировать утилитарность "донора".

ЧИТАЙТЕ: В Азии скопировали Гелендваген с помощью GTA V: как выглядит новинка

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности carakoom.com

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности carakoom.com

В салоне о немецком внедорожнике ничто не напоминает, хотя спартанский интерьер УАЗа претерпел существенные изменения. Приборная панель собственной конструкции, кресла и внутренние кузовные панели отделаны кожей, а в потолке появился большой люк. Автомобиль выставили на продажу за 490 тысяч рублей (181 тыс. грн).

ЧИТАЙТЕ: Brabus построил 800-сильный пикап на базе "Гелендевагена"

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности carakoom.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, в компании УАЗ готовят новую модель внедорожника, которая будет конкурировать Toyota Prado.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!