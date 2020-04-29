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29 апреля • обновлено в 14:46
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УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

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Культовый немецкий внедорожник не дает спокойно спать различного рода "Кулибиным". Мы уже неоднократно рассказывали о попытках создать реплику Mercedes-Benz G-класса из машин других марок.

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

carakoom.com

Очередной образец народного творчества обнаружился в Курске. Основой для реплики послужил УАЗ-3151 1997 года выпуска. Под капотом установлен двигатель ЗМЗ-409 мощностью 127 л.с.

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Привод осуществляется ко всем колесам. На машине установлены мосты типа "Спайсер" с неразъемным картером. Дорожный просвет увеличили на 60 мм, а штатные колеса заменили на легкосплавные диски с внедорожной резиной.

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

carakoom.com

Дизайн передней части выполнен в стилистике немецкого G-класс. Сходство создают трапециевидный капот, повторители поворотов на передних крыльях и очень похожая облицовка радиатора. На машине установили современную светодиодную оптику, состоящую из круглых фар головного света и двух полосок дневных ходовых огней.

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УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

carakoom.com

Изменить силуэт и характерную форму УАЗа сбоку не представляется возможным, поэтому создатели машины ограничились угловатыми расширителями колесных арок, а в задней части установили горизонтальные фонари от Mercedes-Benz. Насыщенный темно-синий оттенок металлизированной краски позволяет немного компенсировать утилитарность "донора".

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УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

carakoom.com

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

carakoom.com

В салоне о немецком внедорожнике ничто не напоминает, хотя спартанский интерьер УАЗа претерпел существенные изменения. Приборная панель собственной конструкции, кресла и внутренние кузовные панели отделаны кожей, а в потолке появился большой люк. Автомобиль выставили на продажу за 490 тысяч рублей (181 тыс. грн).

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УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности

carakoom.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, в компании УАЗ готовят новую модель внедорожника, которая будет конкурировать Toyota Prado.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
авто новости внедорожник тюнинг Mercedes-Benz УАЗ
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