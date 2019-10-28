Suzuki Jimny против Jeep и Mercedes на бездорожье — кто оказался лучше

Новый Suzuki Jimny 2019 модельного года многим очень нравится благодаря своему брутальному дизайну, компактным размерам и внедорожным способностям.

"Сузуки Джимни" сравнили в тяжелых условиях с Mercedes G-class и Jeep Wrangler, сообщает CarScoops. Внедорожники подвергли большому количеству жестких испытаний.

Suzuki Jimny скриншот из видео

В ходе тестов эксперты Carwow проверили геометрическую проходимость, системы контроля спуска с холма, а также подъем на крутую возвышенность.

Сравнение Suzuki Jimny с Mercedes и Jeep скриншот из видео

Конечно, в тех испытаниях, где важна мощность и скорость, победил дорогой "Мерседес Гелендваген". Но интереснее то, что оснащенный самым слабым из троицы двигателем Suzuki Jimny обошел другого оппонента — "Джип Вранглер".

Mercedes-AMG G36 скриншот из видео

Эти внедорожники нельзя назвать прямыми конкурентами — их уровень оснащения сильно отличается, они обращаются к разной целевой аудитории. Каждый из них имеет собственный набор потребительских качеств и цену, однако грязь, камни и водоемы отсекают лишнее и создают приблизительно равные условия. Кто же победил?

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