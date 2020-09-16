Стала известна цена кроссовера, который будет выпускать ЗАЗ

Появились новые подробности о бюджетном кроссовере Renault Arkana в Украине. Этот автомобиль уже как несколько дней на слуху у СМИ – считается, что его выпуск освоят на Запорожском автозаводе в рамках сотрудничества Renault Group и ЗАЗ.

В частности, стала известна цена Renault Arkana в Украине. Судя по прайсу на сайте официального представительства марки, за автомобиль будут просить минимум 467 900 грн (16,5 тыс. долларов).

За эти деньги будет предложена базовая версия, оснащенная 115-сильным бензиновым мотором 1.6, 5-ступенчатой МКПП и передним приводом. Со временем должна появиться турбированная (1.33 на 150 л.с.) полноприводная модификация на вариаторе. Ее цена неизвестна, но, предположительно, она перевалит за отметку 20 тысяч долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЗАЗ собирается возобновить массовое производство автомобилей.

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