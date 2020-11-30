SsangYong показал обновленный внедорожник Rexton

Корейская компания SsangYong презентовала обновленный внедорожник Rexton.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Узнать новинку можно по крупной восьмиугольной облицовке радиатора, иному бамперу и светодиодными фарами. Сзади появились новые фонари и видоизмененный бампер.

В салоне появился цифровая приборная шкала с экраном диагональю 12,3 дюйма, джойстик управления режимами трансмиссии и новый руль с усеченной нижней частью. Интерьер богато отделан кожей с декоративной строчкой и обилием хромированных деталей. По центру приборной панели появился 9-дюймовый экран новой информационно-развлекательной системы с навигацией и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

На выбор предлагаются 5- или 7-местная конфигурация салона. В 5-местном салоне объем багажника в зависимости от положения спинки второго ряда варьируется с 784 до 1977 литров.

Для новинки предусмотрено турбодизель e-XDi объемом 2,2 литра. Он развивает мощность 202 л.с., а крутящий момент достигает 441 Нм. В паре с ним работает новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Покупатели смогут выбирать между задним и подключаемым полным приводом.

В список опций новинки есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля слепых зон, а также электронная система стабилизации прицепа.

У европейских дилеров новинка ожидается в начале весны будущего год. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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