Система автофиксации нарушений ПДД начала 'отлавливать' авто на иностранной регистрации

Министерство внутренних дел Украины внедрило новые возможности в систему автофиксации нарушений ПДД. А именно, теперь камеры контроля скорости способны распознавать машины на иностранной регистрации. Благодаря этому владельцы "евроблях" отныне не смогут избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил в своем Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, новый функционал камер заработал 19 ноября. Его внедрение стало возможным благодаря сотрудничеству с Госпогранслужбой. Теперь, когда авто на иностранной регистрации заезжает на территорию Украины, пограничники вносят в базу данных номер автомобиля и информацию о человеке (ФИО), который находится за рулем. И если водитель превысил скорость на этом авто, система автоматически находит автомобилиста, благодаря чему полицейские могут составить протокол за нарушение ПДД.

По словам Геращенко, если владелец "евробляхи" откажется оплатить штраф, то его ждет взыскание через арест имущества или банковских счетов. Если же за рулем машины находился иностранец, то ему в случае отказа грозит запрет на въезд в Украину при выезде из страны (гражданину другой страны штраф предлагается оплатить на границе).

Заместитель министра отметил, что система автофиксации уже зафиксировала несколько нарушений владельцам авто на иностранной регистрации. Так, первые штрафы за превышение получили граждане Беларуси и Молдовы. Первый из них превысил скорость на 38 км/ч, второй – на 24 км/ч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что камеры контроля скорости больше не будут беспокоить водителей BMW. Машины этой марки получили встроенный антирадар.