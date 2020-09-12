Швейцарский дом на колесах в Киеве и производство автомобилей на ЗАЗе – новости недели

Швейцарский дом на колесах в Киеве, старт производства автомобилей ЗАЗ в Украине и новый Renault Logan – все самое важное за неделю от AutoOboz.

В Киеве на парковке заметили огромный грузовик Mercedes Unimog, на базе которого построили мобильный дом. На фото заметно, что транспортное средство едва помещается в пределах парковочного места.

Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Долгожданные новинки Renault Logan, Renault Sandero и Sandero Stepway показали на первых официальных фото. Автомобили получили совершенно другой дизайн и теперь базируются на новой платформе.

В Турции мужчина начал продавать арбузы на одной из оживленных дорог Стамбула. Интересно, что фрукты торговец доставал из багажника Lamborghini Aventador.

Мощный универсал Audi RS6 с украинскими номерами на киевской регистрации заметили в компании итальянского суперкара Pagani Zonda в Швейцарии.

В Харькове нашли новенький Mercedes-AMG GT R, который в Украине стоит от 187 000 евро или более 6 000 000 гривен. Автомобиль попался в ярко-зеленом цвете.

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