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23 января • обновлено в 12:16
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Rolls-Royce отметился рекордными продажами в Украине и мире

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Компания Rolls-Royce закончила минувший год рекордными продажами в Украине и мире.

Как стало известно OBOZREVATEL, в прошлом году британский производитель машин премиум-класса установил рекорд продаж за всю свою историю. Продажи по всему миру составили 5152 автомобиля, что на 25% больше, чем в 2018 году. Свою лепту внесли и украинские покупатели, которые приобрели 16 автомобилей марки.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

press.rolls-roycemotorcars.com

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Большая часть отечественных ценителей марки сделала свой выбор в пользу роскошного полноприводного внедорожника Rolls-Royce Cullinan, которых было продано 11 экземпляров. Также хорошим спросом пользовалась флагманская модель Phantom. Стоит отметить, что минувший год стал наиболее успешным в истории украинского представительства Rolls-Royce, которое работает на отечественном рынке с 2004 года.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

press.rolls-roycemotorcars.com

По сравнению с 2018 годом продажи автомобилей британской марки выросли более чем в три раза. Всего за 15 лет работы представительства более 100 жителей Украины стали обладателями Rolls-Royce. А впервые в нашей стране автомобиль этого бренда появился еще в 1914 году в Одессе.

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom

press.rolls-roycemotorcars.com

Важной вехой 2019 года стал старт продаж в Украине автомобилей Rolls-Royce Provenance Pre-Owned. Эта фирменная программа позволяет приобрести различные модели марки, которые уже были в эксплуатации.

Что же касается покупателей новых автомобилей, то для них существует специальная программа Bespoke, которая позволяет удовлетворить самым изысканным требованиям клиентов компании. В минувшем году 90% всех автомобилей Rolls-Royce были изготовлены по индивидуальным заказам с использованием программы Bespoke.

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

press.rolls-roycemotorcars.com

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"Наши покупатели очень богатые, потому что очень умные. Они хорошо понимают, за что они платят свои деньги, поэтому хотят получить автомобиль, который бы максимально удовлетворял их вкусам и предпочтениям", – комментирует Френк Тиманн, руководитель отдела корпоративных коммуникаций в Восточной Европе и Центральной Азии Rolls-Royce Motor Cars.

Френк Тиманн, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Rolls-Royce Motor Cars

Френк Тиманн, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Rolls-Royce Motor Cars

rolls-roycemotorcars-kiev.com.ua

Как отметил Френк Тиманн, "Мы не будем гоняться за объемами и останемся драгоценной маленькой каплей в большом автомобильном океане: это наше понимание истинной роскоши и того, что наши клиенты ожидают, имея на это беспрекословное право". Кстати, совсем скоро в Украине будет представлена очередная эксклюзивная новинка Rolls-Royce – Black Badge.

Покупатели Rolls-Royce могут воплотить практически любые свои фантазии

Покупатели Rolls-Royce могут воплотить практически любые свои фантазии

press.rolls-roycemotorcars.com

Говоря о планах и перспективах развития бренда, Френк Тиманн подчеркнул, что компания готова предложить своим клиентам любые новшества, включая технологии автономного управления, но пока покупатели Rolls-Royce предпочитают самостоятельно управлять автомобилем и получать от этого удовольствие.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 2019 году украинцы активно покупали новые автомобили.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Киев
Теги
Rolls-Royce кроссовер новости авто
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