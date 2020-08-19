Распаковку автомобиля за $5 млн показали на видео

Один из первых Bugatti Divo направился к клиенту.. Скриншот видео

Анонсированный почти два года назад гиперкар Bugatti Divo начал поставляться клиентам. Одним из первых такой автомобиль для своего заказчика получил американский дилер Miller Motorcars – событие грандиозное, и по такому случаю, он даже выпустил необычный ролик с участием автомобиля.

В видео можно увидеть, как долгожданный автомобиль доставляют самолетом, а затем вытаскивают из ящика-упаковки. Определенно, ролик получился очень эффектным.

Отметим, что Bugatti Divo – это супер-гиперкар, разработанный на базе Chiron. От своего донора он отличается улучшенными характеристиками, более эффектным кузовом и увеличенным набором опций. А еще Диво стоит как минимум вдвое дороже – примерно 5 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Швейцарии произошло ДТП, в котором пострадали автомобили общей стоимостью 4 млн долларов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!