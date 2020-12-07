Путешествовать на электрокаре в Европе оказалось в три раза дороже, чем на дизельном авто

Шведский автомобильный журнал опубликовал результаты интересного эксперимента. Журналисты проехали от Стокгольма до Ниццы на дизельном Volvo XC60 и электрическом Jaguar I-Pace. Вопреки ожиданиям, поездка на Jaguar обошлась в 2,7 раза дороже, чем на Volvo – и это с учетом только затрат на топливо и электричество.

Согласно фотографии журнала, опубликованной на Facebook-странице Fabryka Klasyków, в тесте участвовали Volvo XC60 B5 с дизельным двигателем и чисто электрический Jaguar I-Pace. За все время путешествия протяженностью около 2400 км Volvo потребовалось три раза заправить топливом – в общей сложности на 156 литров. Стоимость топлива составила 2 034 шведских кроны, что эквивалентно 6 825 грн. В свою очередь Jaguar I-Pace израсходовал 672 кВтч энергии за время эксперимента, останавливаясь на зарядку 11 раз. Это стоило журналистам 5571 шведских крон, то есть примерно18 683 грн.

Как видно, результат у электрического Jaguar I-Pace определенно хуже, чем у Volvo с двигателем внутреннего сгорания. И это объясняется двумя причинами.

Во-первых, I-Pace является далеко не лучшим вариантом для дальних поездок: несмотря на то, что этот автомобиль обладает хорошим уровнем комфорта, у него есть несколько недостатков, таких как высокое потребление энергии (в среднем 28,2 кВтч/100 км) и самая низкая зарядная мощность в своем классе (до 90 кВт), что увеличивает время простоя на зарядной станции. Во-вторых, у Jaguar Land Rover нет контракта с крупнейшей зарядной сетью Европы – Ionity, поэтому владельцы I-Pace платят огромные тарифы за быструю зарядку, которые приводят к росту затрат на электроэнергию во время длительных поездок (например, им зарядка в 2,9 раза обходится в два раза дороже, чем владельцам Volkswagen).

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