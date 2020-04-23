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23 апреля • обновлено в 12:35
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Проект новой Tesla: электрокар оказался похожим на ВАЗ-2109

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В сети появились изображения электрического хетчбэка, который нарисовали по мотивам нашумевшего пикапа Tesla Cybertruck. Однако в концепте также угадываются черты машины, которая хорошо знака жителям постсоветских стран.

Как отмечает издание InsideEVs, проект автомобиля называется Tesla Cyberhatch, и разработал его один из читателей сайта. Дизайнер захотел создать электрический хетчбэк, который был бы вдохновлён внешним видом пикапа Tesla. И у него это отлично получилось.

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

Концептуальный киберхетчбэк Тесла получил такой же угловатый кузов без изгибов, ярко выраженную поясную линию и характерную полосу освещения спереди. В целом же он похож на тот тип автомобилей, которые в народе называют "зубило" – отсюда у него есть некоторое сходство, например, с советским хетчбэком ВАЗ-2109.

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

ВАЗ-2109

ВАЗ-2109

all-auto.org

Что же касается салона Tesla Cyberhatch, его выполнили в духе седана Tesla Model 3 – сплошной минимализм, большой экран посреди панели, изогнутая центральная консоль с подстаканниками. А вот руль похож, снова-таки, на колесо от "девятки". Совпадение?

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

ВАЗ-2109

ВАЗ-2109

all-auto.org

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что китайцы решили посоревноваться с Тесла с помощью технологий iPhone.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Tesla ВАЗ
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