Porsche 911 превратили во внедорожник

Баварское тюнинговое ателье Delta 4х4, с 1980 года специализирующееся на аксессуарах для off-road, подготовила интересный проект вездехода на базе Porsche 911.

В компанию обратился клиент который решил превратить свой полноприводный спорткар 911 Carrera 4S в серьезный внедорожник по мотивам раллийного Porsche, победившего в знаменитом ралли Париж-Дакар в 1984 году.

В 1984 году Porsche 911 одержал победу в ралли-марафоне Париж-Дакар. Фото: porsche.com

В процессе работы автомобиль получил новый капот с квартетом мощных фар PIAA, защитные накладки на колесных арках, а также составные колесные диски с внедорожной резиной. На крыше установили экспедиционный багажник, а кузов спорткара украсили трехцветной декоративной апликацией.

Автомобиль получил дополнительную светотехнику и багажник на крыше. Фото: delta4x4.com

За счет модернизации подвески и установке внедорожных шин дорожный просвет вырос до 250 мм. Для сравнения, у Porsche Macan с опционной пневматической подвеской максимальная величина клиренса составляет 229 мм.

Клиренс увеличили до 250 мм. Фото: delta4x4.com

Под капотом Carrera 4S расположен "стоковый" 3-литровый оппозитный мотор, который развивает 450 л.с., а крутящий момент достигает 530 Нм. С роботизированной корокбой передач PDK и пакетом Sport Chrono купе способно разгоняться до первой "сотни" за 3,4 секнуды, а максимальная скорость достигает 306 км/ч.

Porsche 911 переделали во внедорожник. Фото: delta4x4.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche подготовила к юбилею 911 Turbo новое поколение модели.