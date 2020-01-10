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10 января • обновлено в 16:36
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Opel презентовал в Брюсселе флагманскую модель

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На международном автосалоне в Брюсселе компания Opel представила новое поколение модели Insignia.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого производителя. Opel Insignia нового поколения стала еще более динамичной, эффектной и экономичной. Впервые помимо лифтбека Grand Sport и универсала Sports Tourer в семействе появится "заряженная" модификация GSi.

Новое семейство Opel Insignia 2020 помимо лифтбека и универсала пополнится спортивной версией GSi

Новое семейство Opel Insignia 2020 помимо лифтбека и универсала пополнится спортивной версией GSi

int-media.opel.com

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Спортивная версия GSi имеет в своем распоряжении 2-литровый 230-сильный бензиновый мотор с турбонаддуовм и новую 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, электрогидравлический усилитель тормозов, мехатронное шасси FlexRide и полноприводную трансмиссию Twinster с системой векторизации тяги.

Opel Insignia GSi 2020 легко отличить от других представителей семейства по иному бамперу с большими воздухозаборниками по бокам

Opel Insignia GSi 2020 легко отличить от других представителей семейства по иному бамперу с большими воздухозаборниками по бокам

int-media.opel.com

Семейство Insignia получило новую гамму эффективных бензиновых и дизельных моторов, а также новые трансмиссии пониженного трения. Теперь покупатели могут выбирать между 6-ступенчатой "механикой", 8- или 9-ступенчатыми автоматическими КП.

Кроме того, Insignia стала еще более совершенной с точки зрения аэродинамики благодаря новой облицовке радиатора с активными заслонками. Все эти инновации позволили снизить расход топлива до 18% по сравнению с предшественником. По словам создателей, новая Insignia является одним из самых экономичных автомобилей в сегменте.

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Немало изменений ожидает покупателей в салоне Opel Insignia. В частности, в автомобиле появились новые комфортабельные сиденья, созданные при участии вертебрологов из ассоциации AGR, а также новые материалы отделки, включая алькантару.

В салоне Opel Insignia GSi 2020 установлены спортивные "ковши" с развитой боковой поддержкой

В салоне Opel Insignia GSi 2020 установлены спортивные "ковши" с развитой боковой поддержкой

int-media.opel.com

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Много внимания традиционно уделено вопросам безопасности. Автомобиль снабжен различными системами активной безопасности, в том числе инновационной системой головного света IntelliLux LED Pixel Light. На каждую фару теперь приходится по 84 светодиода, индивидуальное управление которыми осуществляет бортовой компьютер по специальным алгоритмам в зависимости от дорожной ситуации.

Opel Insignia 2020 получила адаптивную головную светотехнику со 168 светодиодами

Opel Insignia 2020 получила адаптивную головную светотехнику со 168 светодиодами

int-media.opel.com

Для любителей скорости и активного драйва в семейство Insignia добавили новую версию GSi. Автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией с системой векторизации тяги, что является уникальным для данного сегмента. На смену традиционному заднему дифференциалу пришла двухдисковая муфта, позволяющая индивидуально распределять крутящий момент между задними колесами. Вся мощь мотора передается к ведущим колесам через новую 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, управлять которой можно с помощью подрулевых переключателей.

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Доводка спорткара проводилась на легендарной "Северной петле" Нюрбургринга. Справиться с динамичной машиной помогут эффективные тормозные механизмы Brembo, а также электрогидравлический усилитель тормозов eBoost с собственным электромотором. Кроме того, в арсенале Insignia GSi есть мехатронная подвеска FlexRide с адаптивными амортизаторами.

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Электроника системы FlexRide позволяет менять параметры усилителя руля, отзывчивости педали акселератора, а также момент переключения передач. Водитель может выбрать между тремя режимами работы системы (Standard, Tour и Sport), а в версии GSi есть еще режим Competition.

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Для Insignia предлагается широкая гамма бензиновых и дизельных моторов нового поколения. Они представлены 3- и 4-цилиндровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Версии начального уровня предлагаются с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 145 л.с. и 1,5-литровым турбодизелем мощностью 122 л.с. Эти трехцилиндровые моторы на 50 кг легче используемых ранее и уже нашли свое применение на новой Astra.

Opel Insignia 2020

Opel Insignia 2020

int-media.opel.com

Также для модели будут доступны 2-литровый 4-цилиндровый дизель, который появится позже, и два 2-литровых бензиновых мотора мощностью 200 и 230 л.с. (для GSi). Бензиновая "четверка" получила систему деактивации пары цилиндров при малых нагрузках.

Лифтбек и универсал Opel Insignia 2020

Лифтбек и универсал Opel Insignia 2020

int-media.opel.com

Как и подобает флагману модельного ряда, Opel Insignia предлагает широкий выбор базового и опционного оборудования для безопасности и комфорта. В частности, автомобиль получил новую камеру заднего вида, систему контроля за дорогой при движении задним ходом, систему превентивной безопасности с функцией экстренного торможения и распознавания пешеходов, систему поддержания рядности движения, контроля за "слепыми" зонами, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль и многие другие системы, помогающие водителю.

Opel Insignia 2020

Opel Insignia 2020

int-media.opel.com

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Бельгия Брюссель
Теги
Opel новости авто
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