Один электрокар в четыре минуты: BMW потроллила Tesla

Компания BMW устроила "батл" с Tesla в Twitter. В ответ на публикации Илона Маска о количестве "броней" пикапа Cybertruck, баварцы стали делиться своими достижениями.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее Илон Маск опубликовал в своём Twitter цифру "200к", а через какое-то время – "250к": явный намек на количество предзаказов, поступивших в Tesla на недавно представленный пикап Cybertruck. И вот начиная с 18 декабря компания BMW начала также постить цифры в своем аккаунте: сначала появилось число 499 821, затем 499 822, 499 823 и т.д.

BMW соперничает с Tesla в Twitter Скриншот из Twitter

Остановилась BMW лишь на следующий день (19 декабря), когда было достигнуто число 500 000. Сразу после этого производитель поспешил заявить, что продал свой 500-тысячный автомобиль на электротяге, не без хвастовства подчеркнул, что это "одна проданная машина за четыре минуты".

Плагин-гибриды BMW press.bmwgroup.com

500-тысячной "электричкой" BMW стал плагин-гибридный седан BMW 330e. Ключи от автомобиля владельцу были вручены в торжественной обстановке в музее BMW Welt в Мюнхене, Германия.

500 000-й "зеленый" автомобиль BMW и его владелец press.bmwgroup.com

Во время торжества председатель BMW Оливер Ципсе отметил, что на этом компания не остановится: в течение следующих двух лет она планирует достичь 1 млн выпущенных "розеточных" авто. А поможет и в этом ряд новейших моделей, которые поступят на рынок в ближайшие годы: в 2020-м – электрический кроссовер iX3, а в 2021 – фастбэк i4 и кроссовер c автономным ходом iNext.

BMW i3 press.bmwgroup.com

На данный момент BMW Group предлагает 12 электрифицированных моделей,среди которых один электрокар – i3. К 2021 году компания планирует "ударить током" по четверти своих авто, к 2025 – по трети, а к 2030 – целой половине модельного ряда.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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