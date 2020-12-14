Новый Kia Sportage окажется похожим на Hyundai Tucson: опубликованы изображения модели

В сети появились рендеры нового Kia Sportage 2022, которые прогнозируют внешний вид будущего кроссовера. Если изображения окажутся правдивыми, то новый "Спортейдж" будет выглядеть в духе Hyundai Tucson актуального поколения, c которым, к слову, он разделит платформу.

Рендеры подготовил британский журнал Auto Express. Художники издания взяли за основу фотографии закамуфлированного прототипа Sportage 2022 – он неоднократно попадал в поле зрения фотошпионов. Исходя из этого напрашивается вывод, что дизайн грядущего кроссовера, который показан на этих изображениях, максимально приближен к реальному.

Среди примечательных черт нового "Спортейджа" станет массивная двухсекционная радиаторная решетка и крупный блок оптики, в котором будут объединены LED-фары и дневные ходовые огни. Профиль станет более спортивным, а корма приобретен агрессивные черты. С актуальным поколением модели у будущего кроссовера будет мало чего общего, поскольку даже форма машины изменится кардинально.

Ожидается, что в моторную гамму Kia Sportage 2022 войдут, среди прочего, 1,6-литровый турбомотор и гибридная силовая установка. На некоторых рынках, таких как США, модель также будут предлагать с "объемным" 2,5-литровым двигателем.

Дебют нового кроссовера состоится в апреле 2021 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL: