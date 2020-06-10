Новое авто за пару часов: автор BMW X5 рассказал о кроссовере

Кроссовер BMW X5, который появился в 1999 году, оказался очень успешным автомобилем. Его дизайнер рассказал, что внешность модели была придумана за несколько часов.

Как сообщает Auto.cz, в свое время шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл поручил создание облика перспективной модели Фрэнку Стивенсону. Он и возглавил команду дизайнеров для работы над первым БМВ Х5.

Баварский производитель очень спешил, ведь главный соперник – Mercedes ML (сегодня Mercedes GLE) – уже был запущен в производство и отлично продавался. У команды разработчиков X5 было всего шесть недель, чтобы превратить эскизы в полноразмерный макет.

Кроссовер BMW X5 первого поколения BMW

Кроссовер BMW X5 первого поколения BMW

Но непосредственно облик первого кроссовера BMW X5 был придуман Фрэнком Стивенсоном за несколько часов во время полета на самолете. Во всяком случае, именно те наброски легли в основу новой модели, которая в последствии оказалась очень успешной.

Фрэнк Стивенсон работал над дизайном оригинального BMW X5 auto.cz

В свое время новую модель тестировали под кузовом универсала для маскировки auto.cz

В компании ни у кого не было большого опыта создания внедорожников. Поэтому основу стилистики составили фирменные элементы бренда, такие как характерная форма бокового остекления и узнаваемая двойная передняя решетка. Впоследствии все это просто разместили на большом и практичном кузове SUV.

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