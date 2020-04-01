Новая Волга с двигателем от ГАЗели: в сети показали фото

Многие с нетерпением ждут возвращения легковых автомобилей ГАЗ. Именно для таких людей появились фото новой Волги. При этом большой седан получил слабый мотор ГАЗели.

Судя по изображениям, седан ГАЗ выполнен на базе Aurus Senat и в целом использует его кузов. Соответственно, автомобиль получился большим и тяжелым. В таком случае выбор 2,7-литрового двигателя ГАЗели мощностью всего 107 л.с. кажется по меньшей мере странным.

В сети показали Волгу 2020 модельного года kolesa.ru

От Ауруса новая Волга, вдохновленная ГАЗ-3102, отличается другой хромированной решеткой, слегка измененными фарами и фонарями, а также новыми бамперами и колесными дисками.

В сети показали Волгу 2020 модельного года kolesa.ru

Новая Волга больше похожа на Toyota Century toyota.com

Стоит отметить, что с таким дизайном автомобиль скорее напоминает роскошную Toyota Century, чем старую Волгу. Похоже, художник немного перестарался в работе над этой первоапрельской шуткой. А фанатам придется подождать неопределенное количество времени, ведь эта машина ненастоящая и в производство не отправится.

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Новая Волга больше похожа на Toyota Century toyota.com

ГАЗ 3102 Волга вдохновила дизайнера на создание новой машины wheelsage.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об интересной Волге, которой исполнилось 32 года.

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