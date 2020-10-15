Номерные знаки для авто в Украине станут дешевле

Получить номерные знаки на автомобиль станет проще и быстрее. МВД зарегистрировало законопроект, который изменит процесс регистрации авто.

Об этом рассказал первый заместитель начальника ГСЦ МВД Юрий Смольянинов в интервью журналистам программы "Джедаи" на канале 2+2.

Авторы нового законопроекта предлагают выдавать в сервисных центрах только технический паспорт. После чего водитель сможет сам решить, где и как ему удобнее покупать номерные знаки. Причем, мы уже рассказывали, что ГСЦ МВД уже запустил онлайн-сервис для заказа "персональных" номеров.

Сейчас процедура получения автономеров намного сложнее. Сервисные центры заказывают знаки у предприятия-производителя. Готовую продукцию отправляют в МВД, после чего её доставляют в региональные сервисные центры, а часть остается на складах. Отсутствие расходов на транспортировку и хранение номеров повлияет на их цену. По словам экспертов, их стоимость может снизиться на 25%.

В планах Министерства создать все условия для того, чтобы любую операцию можно было провести онлайн, не выходя из дома. Кроме того, на сайте Главного сервисного центра МВД можно не только узнать информацию про наличие платных номеров, но и рассчитать их стоимость с помощью калькулятора.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине введут новую процедуру получения автомобильных номеров.