Неожиданная полицейская погоня попала на видео

На встрече автомобильных энтузиастов в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялась автомобильная погоня, которая попала на видео. Патруль гнался за Dodge Charger золотистого цвета.

Инцидент произошел на автомобильном слете. Неизвестно, что послужило причиной появления полиции. Возможно, на участников мероприятия поступили жалобы. Или митинг просто был несанкционированным. Трудно сказать, нужно ли разрешение для подобных мероприятий в Техасе.

Так или иначе, за водителем золотистого Dodge Charger едут сразу несколько полицейских Ford Explorer. На видео с места событий показали и другие активности: кто-то общается, показывает свой автомобиль, а местный репер даже записывает клип на песню.

Как рассказывал OBOZREVATEL, полиция обнаружила склад с ворованными деталями от гибридных автомобилей.