Главная Новости
9 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Названы победители ежегодного конкурса "Автомобиль мира"

483
Читать материал на украинском

В этом году жюри из 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира подвели итоги престижного конкурса World Car of the Year 2020. В главной номинации победу одержал кроссовер Kia Telluride.

Kia Telluride стал "Автомобилем мира" 2020

Kia Telluride стал "Автомобилем мира" 2020

kia.com

Сразу две награды в этом году достались компании Kia. Помимо кроссовера Kia Telluride, ставшего абсолютным победителям, еще одна награда присуждена Kia Soul EV в категории "Лучший городской автомобиль".

Kia Soul EV удостоен награды WCOTY 2020 в номинации "Городской автомобиль"

Kia Soul EV удостоен награды WCOTY 2020 в номинации "Городской автомобиль"

kia.com

В процессе промежуточного результата, на автошоу в Нью Дели в феврале были определены номинанты, вышедшие в финал конкурса. Победителей должны были объявить на торжественной церемонии в рамках автошоу в Нью-Йорке, но в связи с отменой выставки из-за эпидемии коронавируса, решено провести оглашение победителей онлайн.

ЧИТАЙТЕ: Американцы назвали лучший автомобиль 2020 года

Помимо Kia в этом году две награды получила компания Porsche за свой электрический спортседан Taycan. Жюри присудила ему победу в номинациях "Лучший спортивный автомобиль" и "Лучший автомобиль люкс-класса".

Porsche Taycan забрал сразу две награды WCOTY 2020

Porsche Taycan забрал сразу две награды WCOTY 2020

porsche.com

Также жюри конкурса отметили наградой Mazda3 нового поколения в номинации "Лучший дизайн".

Mazda3 получила престижную награду WCOTY 2020 за дизайн

Mazda3 получила престижную награду WCOTY 2020 за дизайн

mazda.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автомобилем года в Европе назвали Peugeot 208, а в Украине победу одержал Peugeot 508.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Автомобиль года Kia Porsche Mazda Peugeot кроссовер электромобили новые авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги