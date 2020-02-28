На украинском рынке появился самый дешевый кроссовер Peugeot

В Украине начали принимать заказы на новую генерацию молодежного кроссовера Peugeot 2008.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Бренд Peugeot представляет в Украине кроссовер 2008 нового поколения. Новинка получила яркий нетривиальный дизайн, выполненный в новой стилистике французской марки.

Благодаря оригинальной светотехнике, Peugeot 2008 можно легко узнать в любое время суток. peugeot.ua

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Главной отличительной особенностью интерьера новинки стала фирменная концепция салона Peugeot i-Cockpit 3D с голографическим дисплеем: важная для водителя информация отображается не в одной плоскости, как на стандартных приборных панелях, а словно парит в воздухе.

Peugeot 2008 peugeot.ua

Кроме того, автомобиль оснащен 10-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, но управлять ею можно и обычными кнопками. Система поддерживает технологии Apple CarPlay и Android Auto, а для меломанов предусмотрена класса hi-fi, которая была разработана в партнерстве с известной французской компанией Focal Elektra. Аудиосистема включает в себя 12-канальный 515-ватного усилитель, 10 динамиков и сабвуфер.

Peugeot 2008 peugeot.ua

В арсенале новинки – полный набор систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Start, ассистент движения в полосе и система помощи при перестроении между полосами движения. Минимизировать стресс в городском трафике помогут park assist, функция экстренного торможения при обнаружении препятствий, распознавание дорожных знаков, пр.

Peugeot 2008 peugeot.ua

Новинка будет предложена на рынке Украины в трех комплектациях – Active, Allure или GT-Line, с тремя турбомоторами, которые работают в паре с "автоматами" от японской компании Aisin. Моторную гамму открывает бензиновая версия 1,2 PureTech 130 л.с. с 6-ступенчатой АКП. Любителей динамики порадует бензиновая модификация 1,2 PureTech 155 л.с. с 8-ступенчатым "автоматом", а фанатам экономичности предложен турбодизель 1,5 BlueHDi 130 л.с. с аналогичной трансмиссией.

Peugeot 2008 peugeot.ua

Уже в начальной версии Active автомобиль имеет ESP+ABS+ASR, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, 7-дюймовый сенсорный дисплей, литые 16-дюймовые колесные диски, пр.

И теперь о главном. Цена на версию Active 1,2 PureTech (130 л.с.) с 6-ступенчатой АКП стартует с отметки 496 300 грн. Максимально укомплектованный GT Line со 130-сильным 1,5 BlueHDi и 8-ступенчатым "автоматом" – от 657 100 грн. Первые товарные экземпляры ожидаются в Украине во второй половине марта.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot готова сразиться с конкурентами в сегменте пикапов.

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