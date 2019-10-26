На аукцион выставили Audi Кими Райкконена

Состоятельные фаны Кими Райкконена могут побороться за право обладать "заряженным" Audi RS6 своего кумира.

Об этом сообщает портал Motor1. Пилот Формулы 1, выступающий в чемпионате за команду Alfa Romeo Racing, выставил на интернет-аукцион свой универсал Audi RS6 Avant. Автомобиль был приобретен Кими в 2014 году за 228 тысяч евро и с тех пор проехал всего 69 тысяч км.

Audi RS6 Avant Кими Райкконена nettiauto.com

Audi RS6 Avant Кими Райкконена nettiauto.com

Несмотря на то, что RS6 был оснащен 560-сильным 4-литровым V8, "горячему финскому парню" этого показалось мало. После чип-тюнинга мощность мотора выросла до 680 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины 900 Нм. С таким "сердцем" универсал способен развивать скорость 325 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает менее 4 секунд.

Audi RS6 Avant Кими Райкконена nettiauto.com

Вместе с машиной предлагается бонус в виде комплекта зимней резины на 20-дюймовых дисках. Цена уникального лота – всего 125 тысяч евро.

Audi RS6 Avant Кими Райкконена nettiauto.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi расширяет семейство электрических внедорожников.

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