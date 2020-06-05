Под запретом: Wheelsandmore подготовила "незаконный" Audi RS Q8

Немецкое ателье Wheelsandmore предлагает многоуровневый тюнинг флагманского кроссовера Audi RS Q8, причем не все из них легальны в Германии.

По мнению мастеров компании, стоковых 600 л.с. недостаточно для истинных любителей скорости. В зависимости от потребностей и финансовых возможностей клиентов, компания Wheelsandmore предлагает 5 ступеней форсировки RS Q8.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

На первом уровне апгрейд "софта" электронного блока управления двигателем позволит увеличить мощность с 600 до 710 л.с., а величина крутящего момента вырастет с 800 до 920 Нм. Чип-тюнинг обойдется в 2100 евро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

На втором уровне помимо этого предлагается установить выхлопную систему Capristo с оптимизированным потоком и улучшенными акустическими характеристиками. "Прямоток" позволяет поднять мощность до 725 л.с., а крутящий момент – до 930 Нм. С учетом установки, модернизация обойдется в 7688 евро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

Третий этап предполагает установку нового воздушного фильтра с минимальным сопротивлением, а также модернизацию впускного коллектора. Это позволит нарастить мощность до 786 сил, а момент достигнет отметки 1060 Нм. За все придется выложить 12521 евро.

На четвертой стадии под капотом появится новый более продуктивный турбонагнетатель, что позволит довести мощность мотора до 965 л.с. и поднять момент до 1250 Нм. Эти характеристики потребуют инвестиций в размере 33529 евро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

На финальном этапе тюнеры из Wheelsandmore переходят на "темную сторону", поэтому в Германии эксплуатировать авто 5-го уровня нельзя. По словам создателей, на данном этапе все, что обусловлено эко-нормами Евро 6-d и мешает достижению максимальных характеристик удаляется. В данном случае "в топку" отправляются каталитический нейтрализатор и глушитель. Двигатель дышит "полной грудью", а выхлопная система обеспечивает беспрепятственный отвод выхлопных газов. В результате этого мощность мотора достигает 1010 л.с., а крутящий момент ограничен электроникой на отметке 1250 Нм. За "противозаконный" тюнинг доведется заплатить 41933 евро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

Кроме того, компания подготовила для своих клиентов 24-дюймовые составные легкосплавные диски G-Logic со скоростными шинами Vredestein размерности 295/30 спереди и 355/25 – сзади.

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