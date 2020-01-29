Соперник Nissan Qashqai от Mitsubishi получил дизайн пикапа

Обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross 2020 заметили в ходе дорожных испытаний. Несмотря на малый возраст модели, японцы решили провести модернизацию.

Как стало известно OBOZREVATEL, тесты новинки проводят в Германии, где фотошпионам и попался предсерийный образец. Конечно, кузов покрыт камуфляжной пленкой, однако почти все изменения в дизайне уже заметны.

Mitsubishi Eclipse Cross 2020 увидели на дороге во время испытаний carscoops.com

Передняя решетка станет намного шире, а верхние блоки передних фар (дневные ходовые огни) превратятся в узкие полоски. Нижние секции головного света увеличатся в размере. Но фирменное Х-образное оформление, которое стало фирменной чертой современных кроссоверов Мицубиси, никуда не денется.

Новый Mitsubishi Eclipse Cross получил модернизированный кузов carscoops.com

По всей видимости, все эти изменения продиктованы внешностью пикапа Mitsubishi L200, который пережил серьезное обновление в прошлом году. Однако новый Mitsubishi Eclipse Cross изменится и сзади.

Светодиодная полоса, которая соединяет задние фонари, исчезнет, а сами блоки светотехники станут немного крупнее. Заднее стекло больше не будет разделенным на два сегмента. В моторной гамме, скорее всего, изменений не произойдет. Значит, 1,5-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный двигатели могут остаться в строю.

Внешне кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross совсем не устарел, однако в компании решили обновить модель mitsubishi-motors.com

Прототипом дизайна послужил пикап Mitsubishi L200 (на некоторых рынках называется Mirsubishi Triton) mitsubishi-motors.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Mitsubishi продолжает делать акцент на SUV и представила новый кроссовер.

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