Медведь хотел залезть в Mercedes, но его спугнули

На видео показали, как медведь заинтересованно подбирался к Mercedes и даже сумел открыть переднюю дверь пассажира. Но животное в итоге спугнули – в этом помог голос владельца.

Медведь выглядит очень уверенно в этом ролике. Вероятно, происходящее записали в таком месте, где люди живут в довольно тесном контакте с природой. Ведь животное очень уверенно двигалось в сторону транспортного средства и совсем не тратило время на изучение конструкции.

Медведь пытался залезть в Mercedes сриншот видео

Медведь пытался залезть в Mercedes сриншот видео

Медведь целенаправленно двигался к машине и с первого раза открыл дверь седана Mercedes E-class. Этот зверь точно умеет обращаться с современной техникой. Но в этот момент владелец машины вместе со своими товарищами, испугавшись, начал громко кричать. По интонации голосов слышно, что ситуация ребят развеселила. Но они кричали так громко и звонко, что медведь испугался и убежал в лес.

Медведь пытался залезть в Mercedes сриншот видео

Судя по всему, в итоге медведю все же удалось залезть в машину. Или он уже делал это раньше. Ведь в конце видео владелец показал салон Мерседеса, который испачкан грязью.

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