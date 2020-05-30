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30 мая • обновлено в 14:36
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Медведь хотел залезть в Mercedes, но его спугнули

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На видео показали, как медведь заинтересованно подбирался к Mercedes и даже сумел открыть переднюю дверь пассажира. Но животное в итоге спугнули – в этом помог голос владельца.

Медведь выглядит очень уверенно в этом ролике. Вероятно, происходящее записали в таком месте, где люди живут в довольно тесном контакте с природой. Ведь животное очень уверенно двигалось в сторону транспортного средства и совсем не тратило время на изучение конструкции.

Медведь пытался залезть в Mercedes

Медведь пытался залезть в Mercedes

сриншот видео

Медведь пытался залезть в Mercedes

Медведь пытался залезть в Mercedes

сриншот видео

Медведь целенаправленно двигался к машине и с первого раза открыл дверь седана Mercedes E-class. Этот зверь точно умеет обращаться с современной техникой. Но в этот момент владелец машины вместе со своими товарищами, испугавшись, начал громко кричать. По интонации голосов слышно, что ситуация ребят развеселила. Но они кричали так громко и звонко, что медведь испугался и убежал в лес.

Медведь пытался залезть в Mercedes

Медведь пытался залезть в Mercedes

сриншот видео

Судя по всему, в итоге медведю все же удалось залезть в машину. Или он уже делал это раньше. Ведь в конце видео владелец показал салон Мерседеса, который испачкан грязью.

Ранее OBOZREVATEL показывал забавное видео с вороной и ежом, которое очевидцы записали прямо на дороге.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz видео курьез авто
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